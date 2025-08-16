Politika

UHAPŠEN NAPADAČ NA EKIPU INFORMERA: Brutalno napao novinara i kamermana

16. 08. 2025. u 00:08

Kako saznaje Informer, jedan od napadača na novinara i snimatelja TV Informer je uhapšen.

Petar Mladenović i dalje je na opservaciji u Urgentnom centru.

Podsetimo, Blokaderi fašisti koji su noćas krenuli da ruše Gradsku kuću, napali su ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu.

Novinaru Informera Vladimiru Saviću i snimatelju Petru Mladenoviću blokaderi teroristi su naneli teške telesne povrede i uništili im opremu.

