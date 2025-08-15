LICEMERJE BLOKADERSKOG N1: Kada policija štiti – smeta im, kada ne štiti – opet smeta

TAJKUNSKI medij N1 ponovo u službi blokadera – opravdava nasilje, napada policiju i manipuliše činjenicama.

Foto: Profimedia

Tajkunski mediji ponovo dokazuju da im je jedini cilj da ruše Srbiju, bez obzira na činjenice. Najnoviji primer dolazi od propagandističkog N1, koji je objavio tekst pun insinuacija i optužbi na račun države i policije, pokušavajući da opravda nasilje blokadera i huligana.

U svom izveštaju N1 “analizira” događaje u Novom Sadu, ali umesto da osudi razbijanje prostorija Srpske napredne stranke, oni se bave time zašto policija nije bila prisutna u trenutku napada. Kada policije ima – optužuju je za “brutalnost”. Kada policije nema – pitaju “zašto je nema”. Po starom receptu opozicionih i tajkunskih medija, sve što država uradi je pogrešno, jer jedini narativ koji guraju jeste onaj protiv vlasti i predsednika Srbije.

N1 otvoreno prenosi izjave blokadera, koje s pravom građani nazivaju teroristima, bez ikakvog kritičkog osvrta na njihovo nasilje. Oni opisuju kako su demonstranti “upali” u prostorije SNS-a i izneli “suvenire”, ne pominjući da je reč o čistom vandalizmu i krivičnom delu. Slike demoliranih prostorija koje su obišle Srbiju predstavljaju kao “posledicu političke odluke”, a ne kao sramotno delo nasilnika.

Još skandaloznije je što N1 kroz svoj tekst pokušava da stvori sliku o “saradnji” policije i SNS-a, ignorišući činjenicu da su upravo huligani, pod plaštom protesta, ti koji su napadali policajce, pokušavali da izazovu haos i ugroze javni red i mir.

Nije prvi put da N1 i slični mediji štite nasilnike. Kada policija reaguje i spreči razbijanje, oni vrište o “policijskoj brutalnosti”. Kada policija odluči da ne interveniše kako bi izbegla eskalaciju, onda je optužuju da “namerno ne radi svoj posao”. Ukratko – šta god država uradi, oni će biti protiv.

Jasno je da je reč o planskoj kampanji u kojoj su blokaderski lideri, tajkunski mediji i strani sponzori na istoj strani – protiv Srbije, protiv reda i zakona, i protiv svakog pokušaja da država zaštiti svoje institucije.