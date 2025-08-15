Politika

PROBLEM JE ŠTO NEMAJU POLITIKU Vučić: Političke kolovođe onih koji bi da ruše Srbiju sede van ove zemlje

В. Н.

15. 08. 2025. u 19:45

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji.

Foto printskrin RTS

Kaže da će ljudi uvek obnavljati polupane prostorije i da mu nije jasno šta je neko postigao paljenjem bilo čega.

- Problem je što nemate politiku, ideju, političke kolovođe onih koji bi da ruše Srbiju ne sede ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, sede van ove zemlje. Oni bi da sruše Srbiju. Ljudi su kada je gađan RTS gledali kako da gone Milanovića nego one koje su ih stvarno ubili. To je nešto kod nas vrlo čudno, nikada ne želimo da vidimo šta je stvarna istina, jer nam je lakše da gonimo svoga subašu i da nekog u svojoj blizini uvek optužujemo. To je kao kada pijani muž dolazi kući i bije ženu i decu jer nije smeo da kaže ništa svome šefu na poslu, ali će da se iživljava nad njima, jer su mu oni krivi za sve.

