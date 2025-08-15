NOVI DETALJI Požara u kuršumlijskom preduzeću „Simpo –šik“: GORE FABRIČKI MAGACINI

U POPODNEVNIM satima izbio je požar u kuršumlijskom preduzeću „Simpo-šik“ gde je vatra zahvatila nekoliko fabričkih magacina. Vatrogasci i pripadnici vojske Srbije su na terenu u pokušaju da saniraju vatru preti da zahvati i proizvodne pogone kao i okolna domaćinstva, a posebnu opasnost predstavljaju naslage drva pripremljenih za preradu.

foto d.z.

-Reč je o halama koje nisu korišćene i u kojima su se nalazili reslovi lesonita za preradu u pelet.

Međutim, hale nisu radile niti je u njima bilo struje, tako da je u najmanju ruku uzrok požara sumnjiv-saznajemo od zaposlenih u ovoj fabrici koji su napusutili radna mesta kada je plamen počeo da guta fabričke hale dok vatrogasci pokušavaju da saniraju da se vatra ne proširi na naslage drva.

Inače, helihopteri MUP-a Srbije danas su gasili požar i u prokupačkom romskom naselju Mala Guba, dok se malobrojni meštani kuršumlijskog sela Dabinovac i oklolnih zaseoka na amdinistrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom bore sa vatrom koja je zahvatila velike površine šume ali i pomoćne objekte ovdašnjih malobrojnih domaćinstava.

Meštani kojima su u pomoć pritekli rođaci i prijatelji sa naprtnjačama gase vatru jer je teren nepristupačan za dolazak vatrogasnih vozila.