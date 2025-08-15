NOVE PRETNJE STEFANOVIĆU: "Visićeš, izdajnička ljigo" - bez reakcije tužilaštva za visokotehnološki kriminal

GLAVNI javni tužilac Nenad Stefanović ponovo je meta otvorenih pretnji na društvenim mrežama, a nadležno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, po svemu sudeći, nastavlja da ćuti i time nedvosmisleno šalje poruku da su pretnje - dozvoljene.

FOTO: Arhiva novosti

Naime, nakon što je tužilac u izjavi za medije pozvao policiju da identifikuje sve koji na internetu pozivaju na nasilje, ubrzo su usledile reakcije, ne kao podrška, već kao direktne pretnje. Na društvenoj mreži Tviter, ispod objave dnevnog lista Danas, u nizu komentara pretećeg i uvredljivog sadržaja, jedan korisnik pod imenom "Bratislav" napisao je:

- Tebe nema potrebe da identifikujemo! Visićeš, mamu ti j… izdajničku ljigo sektaška!

Ovaj komentar, iako nedvosmisleno preteći i krivično relevantan, ostao je nesankcionisan i i dalje javno dostupan.

Ovo nije usamljen slučaj. Poslednjih broj poruka mržnje i otvorenih pretnji, naročito prema predstavnicima državnih institucija, značajno je povećan. Ono što posebno zabrinjava jeste potpuna pasivnost tužilaštva za visokotehnološki kriminal, koji ne samo da ne reaguje, već ne upućuje ni najosnovnije poruke osude, čime se šalje opasan signal da je pretnje predstavnicima države moguće izricati javno i nekažnjeno.

Podsećamo, grupa „Studenti u Blokadi“ juče je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa pištoljem koji je uperen u brata predsednika Republike, uz poruku „pucaćete po šavovima“.

Ni na ovu objavu nije bilo zvanične reakcije, što nije ni čudno, budući da je tužilac Boris Majlat više puta viđen u društvu predstavnika blokaderskih grupa i medijima koji aktivno promovišu nasilje na protestima.

U svetlu sve učestalijih fizičkih incidenata, napada na institucije i porasta agresivne retorike, ovaj trend ignorisanja pretnji na društvenim mrežama ne predstavlja samo institucionalni propust, već i ozbiljan bezbednosni rizik. Ukoliko se ovakve pretnje nastave, a izostane odlučna reakcija državnih organa, rizik od eskalacije nasilja raste iz dana u dan.