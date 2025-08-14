Politika

VUČIĆ O NAPADU BLOKADERA: Već je uhapšeno 4 lica, jedan pripadnik UKP-a je teže povređen

В.Н.

14. 08. 2025. u 22:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o neredima i nasilju blokadera koji sprovode u Novom Sadu i Beogradu.

ВУЧИЋ О НАПАДУ БЛОКАДЕРА: Већ је ухапшено 4 лица, један припадник УКП-а је теже повређен

Foto: Printskrin

- Već je uhapšeno 4 lica. Jedan pripadnik UKP-a je teže povređen, napali su ga blokaderi - rekao je on.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!