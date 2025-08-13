JEZIV SNIMAK: Blokaderi u Novom Sadu ubijaju čoveka od batina - JEZIVO NASILJE BLOKADERSKIH ZVERI
U NOVOM Sadu blokaderi su u Strazilovskoj ulici oborili čoveka i mučki ga prebijaju.
Uskoro opširnije
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
KOSTIĆEVA BRVNARA NA MOKROJ GORI: Kao u lovačkom domu - kako izgleda glumčeva vikendica u prirodi (FOTO)
GLUMAC Vuk Kostić veliki je ljubitelj prirode, lova i ribolova, pa svaki slobodan trenutak koristi da ode van grada.
13. 08. 2025. u 10:27
Komentari (0)