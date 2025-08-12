MENJA SE MAPA EVROPE: Šešelj otkrio koja će država nestati
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da Velikoj Britaniji nema spasa.
- Ubeđen sam da će se Škotska zaista otcepiti u sledećem pokušaju, a otcepiće se i Severna Irska - kazao je Šešelj.
Lider radikala smatra da Irci neće da se zalete i da idu na neuspešan referendum.
- Engleska je puna Indijaca, Pakistanaca, Arapa, Afrikanaca... Svim narodima kojima je ona vladala, koje je ugnjetavala, u poslednjoj fazi ona je omogućavala lak način sticanja državljanstva i mnogi su to iskoristili - rekao je Šešelj za Informer TV.
Zaključio je da će se Velika Britanija naći u čudu i da će to biti dobro.
- Najkrvožednija imperijalna sila je uvek bila Engleska - izjavio je lider radikala.
