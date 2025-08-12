Politika

RAZOČARAO SE Dekan PMF-a u Novom Sadu među prvima podržao blokadere, a sad se žali na njih: To što radimo nema efekta (VIDEO)

В. Н.

12. 08. 2025. u 10:44

DEKAN PMF-a u Novom Sadu Srđan Rončević bio je među prvima koji su podržali blokadere, a sada se žali na njih.

РАЗОЧАРАО СЕ Декан ПМФ-а у Новом Саду међу првима подржао блокадере, а сад се жали на њих: То што радимо нема ефекта (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nakon što je mesecima blokirao fakultet, dekan se razočarao i kritikuje blokadere.

Rončević poručuje da to što rade nema efekta.

