RAZOČARAO SE Dekan PMF-a u Novom Sadu među prvima podržao blokadere, a sad se žali na njih: To što radimo nema efekta (VIDEO)

TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.