MESAROVIĆ: Siledžija Bačulov priča da je žrtva nasilja

POTPUNO je bizarno kada jedan nasilnik, siledžija i kabadahija kao što je Miša Bačulov priča kako je on, tobož, žrtva nasilja, kaže ministar privrede Adrijana Mesarović.

Foto: Printksrin

- Ali svakako mu niko ništa ne veruje. Kako i verovati “političaru” na steroidima koji je do sada sto puta uhvaćen u lažima. Uveče je batinaš i blokader, napada ljude i preti im, a ujutru počne sa kukanjem kako je on žrtva nasilja, kako njega neko ugrožava i dira mu porodicu. A sve to on radi drugima! On je potpuno opsednut našim predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem. Patološki mrzi sve što je urađeno za Novi Sad, svaki uspeh našeg grada poslednjih 13 godina otkako je SNS na vlasti. Pošto se na izborima ne pobeđuje na mišiće, i pošto nema ko da glasa za bahatog nasilnika i lažnog humanitarca Mišu Bačulova, onda on non-stop, i dan i noć, jer nema šta da radi, laže i lupeta, crta metu na čelu Milošu Vučeviću i njegovoj deci, i napada Mihaila Vučevića. I nije ga sramota da jednu časnu porodicu uvlači u svoje bolesne laži. Za šta se on to preporučuje? Da vodi Grad? Bolje da se mane stvari koje ne razume. Slobodno neka nastavi da udara džakove, jer to verovatno jedino i zna. Niti može, niti iko želi da Bačulov vodi grad, jer bi ga potpuno upropastio, jer nema pojma šta bi radio sa gradom! Možda može, ali u svom imaginarijumu. Neka tu i ostane! Mišu Bačulova niko ne dira, niti je kome bitan. A sve što kaže jeste laž u pokušaju da se dobije publicitet u lopovskim, antisrpskim, blokadersko-tajkunskim medijima - napisala je ona na Instagramu.

