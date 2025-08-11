MESAROVIĆ: Siledžija Bačulov priča da je žrtva nasilja
POTPUNO je bizarno kada jedan nasilnik, siledžija i kabadahija kao što je Miša Bačulov priča kako je on, tobož, žrtva nasilja, kaže ministar privrede Adrijana Mesarović.
- Ali svakako mu niko ništa ne veruje. Kako i verovati “političaru” na steroidima koji je do sada sto puta uhvaćen u lažima. Uveče je batinaš i blokader, napada ljude i preti im, a ujutru počne sa kukanjem kako je on žrtva nasilja, kako njega neko ugrožava i dira mu porodicu. A sve to on radi drugima! On je potpuno opsednut našim predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem. Patološki mrzi sve što je urađeno za Novi Sad, svaki uspeh našeg grada poslednjih 13 godina otkako je SNS na vlasti. Pošto se na izborima ne pobeđuje na mišiće, i pošto nema ko da glasa za bahatog nasilnika i lažnog humanitarca Mišu Bačulova, onda on non-stop, i dan i noć, jer nema šta da radi, laže i lupeta, crta metu na čelu Milošu Vučeviću i njegovoj deci, i napada Mihaila Vučevića. I nije ga sramota da jednu časnu porodicu uvlači u svoje bolesne laži. Za šta se on to preporučuje? Da vodi Grad? Bolje da se mane stvari koje ne razume. Slobodno neka nastavi da udara džakove, jer to verovatno jedino i zna. Niti može, niti iko želi da Bačulov vodi grad, jer bi ga potpuno upropastio, jer nema pojma šta bi radio sa gradom! Možda može, ali u svom imaginarijumu. Neka tu i ostane! Mišu Bačulova niko ne dira, niti je kome bitan. A sve što kaže jeste laž u pokušaju da se dobije publicitet u lopovskim, antisrpskim, blokadersko-tajkunskim medijima - napisala je ona na Instagramu.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)