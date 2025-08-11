Politika

STRANE SLUŽBE GLAVNI MEHANIZAM OBOJENE REVOLUCIJE U SRBIJI

В.Н.

11. 08. 2025. u 15:08

Jedan od glavnih mehanizama sprovođenja obojene revolucije u Srbiji u cilju potpune destabilizacije je umešanost stranih službi.

Još od prvog dana umešana je Sigurnosno-obaveštajna služba Hrvatske, koja je priručnikom „Blokadna kuharica“ zakucala na vrata srpskih obrazovnih institucija.

Ovaj priručnik je nastao na Zagrebačkom univerzitetu, i bio je glavni planer za organizaciju plenuma na srpskim fakultetima.

Najnovija objava potpredsednice Stranke Slobode i pravde, Marinike Tepić, u kojoj se direktno obraća tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću, postavljajući pitanja i niz pretpostavki u vezi slučaja „Generalštab“, nastavlja već poznati obrazac koji već neko vreme izaziva polemike u vezi njenih veza i uticaja u tužilaštvu.

11. 08. 2025. u 15:11

