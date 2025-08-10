KURTIJEVA POLICIJA PUCALA NA SRBE TOKOM LEGITIMISANJA: Strašan incident kod Leposavića
U SELU Vuča kod Leposavića danas se odigrao incident u kojem je policija privela jednog mladića srpske nacionalnosti, dok je drugi mladić pobegao, ali se u međuvremenu javio u policijsku stanicu, saznaje Kosovo onlajn.
Prema svedočenju meštana, grupa od šest mladića, starih oko dvadesetak godina, bila je na izletu nedaleko od sela. Kada im je ponestalo namirnica, dvojica su automobilom krenula ka obližnjim prodavnicama u Sočanici. Na putu ih je zaustavila policijska patrola u blizini sela. Uz stacioniranu patrolu tzv. kosovske policije bila je i patrola Kfora.
Kako tvrde poznanici jednog od mladića, pripadnici tzv. kosovske policije su želeli da ih legitimišu i oduzmu im mobilne telefone, a iz straha za bezbednost jedan od mladića pobegao je u šumu.
U tom trenutku, prema tvrdnjama svedoka, policajci su zapucali iz automatske puške u pravcu šume. On se večeras u pratnji porodice i advokata javio da da iskaz policiji.
Drugi mladić je, kako se saznaje, takođe prethodno dao iskaz u policijskoj stanici gde je potvrdio događaj i ubrzo je pušten.
U Kosovskoj policiji za Kosovo onlajn kažu da je policija zaustavila jedno vozilo i kada su hteli da utvrde identitet prisutnih lica, jedno je pobeglo u šumu.
Za sada nema zvaničnog saopštenja tzv. kosovske policije o ovom slučaju.
