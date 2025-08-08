Politika

BLOKADERI VEČERAS UDARAJU NA BIA: Planiraju i razbijanje prostorija SNS na tri lokacije

В.Н.

08. 08. 2025. u 18:04

ZGUBIDANI planiraju da večeras organizuju blokade ispred zgrade Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u Ulici kraljice Ane u Beogradu, ali i da razbijaju prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu na čak tri lokacije.

БЛОКАДЕРИ ВЕЧЕРАС УДАРАЈУ НА БИА: Планирају и разбијање просторија СНС на три локације

Foto P. Milošević

Protestnu šetnju do sedišta BIA, a kasnije i blokadu te institucije, organizuju blokaderi s Pravnog fakulteta. 

Osim toga, preko njihovih grupa za razmenu poruka saznaje se da planiraju da razbiju nekoliko prostorija SNS - opštinski odbor Gornji Voždovac, Zvezdara i Banjica.  

(Informer)

