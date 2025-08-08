STEVANDIĆ: Sednica Saveta bezbednosti UN je korak napred za samoodrživost Srpske
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da je zatvorena sednica Saveta bezbednosti UN o BiH korak ka samoodrživosti Republike Srpske.
Stevandić je naveo da ovakva sednica ranije ne bi bila moguća, ali da je u poslednje dve godine, otkako je Republika Srpska postavljena na sve svetske meridijane i političke i držvaničke adrese, postala tema u poslednjoj godini dana muke i borbe za svoju samostalnost i opstanak.
On je istakao da u celom svetu sada svi znaju šta je to Republika Srpska i da se zato i pokušava skloniti njen predsednik jer ga i za to smatraju krivcem.
- Sednica Saveta bezbednosti je još korak napred da se svi upoznaju sa tim šta se dešava, ali korak napred našoj samoodrživosti i svaka sledeća će biti još vrednija - rekao je Stevandić novinarima u Gradišci. Istakao je da Srpska neće stati bez obzira što neki misle da se istorija piše pečatima koje su ukrali bez saglasnosti onih koji ih daju.
- Istorija se piše i uvek se pisala voljom naroda. Neka se drugi obraćaju ambasadama i predstavnicima, mi ćemo se obratiti narodu jer on piše istoriju. Istorija ne pravi spomenike kukavicama, kalkulantima, istorija obeleži žrtve i heroje. Mi želimo da budemo na putu heroja, ne želimo da budemo žrtve - naveo je Stevandić, prenela je RTRS.
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)