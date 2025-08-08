Politika

STEVANDIĆ: Sednica Saveta bezbednosti UN je korak napred za samoodrživost Srpske

Марија Стевановић
Marija Stevanović

08. 08. 2025. u 17:33

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da je zatvorena sednica Saveta bezbednosti UN o BiH korak ka samoodrživosti Republike Srpske.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Nenad Stupar

Stevandić je naveo da ovakva sednica ranije ne bi bila moguća, ali da je u poslednje dve godine, otkako je Republika Srpska postavljena na sve svetske meridijane i političke i držvaničke adrese, postala tema u poslednjoj godini dana muke i borbe za svoju samostalnost i opstanak.

On je istakao da u celom svetu sada svi znaju šta je to Republika Srpska i da se zato i pokušava skloniti njen predsednik jer ga i za to smatraju krivcem.

- Sednica Saveta bezbednosti je još korak napred da se svi upoznaju sa tim šta se dešava, ali korak napred našoj samoodrživosti i svaka sledeća će biti još vrednija - rekao je Stevandić novinarima u Gradišci. Istakao je da Srpska neće stati bez obzira što neki misle da se istorija piše pečatima koje su ukrali bez saglasnosti onih koji ih daju.

- Istorija se piše i uvek se pisala voljom naroda. Neka se drugi obraćaju ambasadama i predstavnicima, mi ćemo se obratiti narodu jer on piše istoriju. Istorija ne pravi spomenike kukavicama, kalkulantima, istorija obeleži žrtve i heroje. Mi želimo da budemo na putu heroja, ne želimo da budemo žrtve - naveo je Stevandić, prenela je RTRS.

