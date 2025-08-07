PETKOVIĆ REAGOVAO NA PISANJE TAJKUNSKIH MEDIJA: Narod sa KiM i Republike Srpske je zdušno uz Vučića

Narod sa KiM i Republike Srpske je zdušno uz Vučića.

Zna i vidi naš narod da se @avucic za njih bori svom snagom.

Jedini cilj tajkunskih medija koji svakodnevno kriminalizuju Srbe sa KiM i slave nametnute presude Srbima u BiH, jeste uništenje srpskog faktora na Balkanu. pic.twitter.com/181iwz5qvt — Petar Petković (@PetkovicPetar) August 7, 2025