PETKOVIĆ REAGOVAO NA PISANJE TAJKUNSKIH MEDIJA: Narod sa KiM i Republike Srpske je zdušno uz Vučića

В.Н

07. 08. 2025. u 22:35

DIREKTOR kancelarije za Kim Petar Petković reagovao je na pisanje tajkunske Nove S.

ПЕТКОВИЋ РЕАГОВАО НА ПИСАЊЕ ТАЈКУНСКИХ МЕДИЈА: Народ са КиМ и Републике Српске је здушно уз Вучића

Foto printskrin Instagram/petarpetkovic.kim

- Narod sa KiM i Republike Srpske je zdušno uz Vučića. Zna i vidi naš narod da se

@avucic za njih bori svom snagom. Jedini cilj tajkunskih medija koji svakodnevno kriminalizuju Srbe sa KiM i slave nametnute presude Srbima u BiH, jeste uništenje srpskog faktora na Balkanu - napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

