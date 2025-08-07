Politika

VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK SVOG GOVORA IZ JUČERAŠNJE EMISIJE: Verujem da će narod biti zadovoljan paketom mera koji predstavljamo u septembru

07. 08. 2025. u 18:15

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je video-snimak sa tonom svog govora o novim merama za siromašne građane tokom gostovanja na TV Prva.

ВУЧИЋ ОБЈАВИО СНИМАК СВОГ ГОВОРА ИЗ ЈУЧЕРАШЊЕ ЕМИСИЈЕ: Верујем да ће народ бити задовољан пакетом мера који представљамо у септембру

Foto: Printskrin

- Verujem da će narod biti zadovoljan paketom mera koji predstavljamo u septembru - napisao je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

