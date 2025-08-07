Politika

ČELIČNO PRIJATELJSTVO IZDRŽALO TEST PROMENLJIVIH MEĐUNARODNIH OKOLNOSTI Vulin se sastao sa ministrom Državne bezbednosti NR Kine (FOTO)

В.Н.

07. 08. 2025. u 09:11

U PEKINGU su se sastali sekretar Partijskog komiteta i ministar Ministarstva državne bezbednosti Narodne Republike Kine Čen Jisin i Aleksandar Vulin.

ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО ИЗДРЖАЛО ТЕСТ ПРОМЕНЉИВИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОКОЛНОСТИ Вулин се састао са министром Државне безбедности НР Кине (ФОТО)

Foto: Pokret socijalista

Čen Jisin je istakao da je čelično prijateljstvo između NR Kine i Srbije izdržalo test promenljivih međunarodnih okolnosti, da su strateške komunikacije između lidera dve zemlje veoma bliske, te da je izgradnja zajednice zajedničke budućnosti NR Kine i Srbije u novoj eri uspešno započela.

Naglasio je da je Aleksandar Vulin dugogodišnji prijatelj NR Kine, koji se predano zalagao za razvoj i jačanje čeličnog prijateljstva između dve zemlje, te da je tokom svog mandata na čelu BIA značajno doprineo saradnji u oblasti bezbednosti. Izrazio je nadu da će Vulin nastaviti da doprinosi zajedničkom razvoju, obostrano korisnoj saradnji i uzajamnim uspesima dve zemlje.

Aleksandar Vulin je istakao da je NR Kina iskren prijatelj Srbije, zahvalio se kineskoj strani na poverenju i podršci i ocenio da je, pod snažnim vođstvom predsednika Si Đinpinga, Kina postigla zapanjujuće uspehe. Naglasio je da će nastaviti da doprinosi daljem produbljivanju i unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Srbije i NR Kine, kao i izgradnji zajednice zajedničke budućnosti u novoj eri.

Foto: Pokret socijalista

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)