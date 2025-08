VUČIĆ O RUSKO-UKRAJINSKOM SUKOBU: Tri i po godine nismo promenili stav, izdržavamo najteže moguće pritiske

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Prva govorio je i o stavu Srbije prema rusko-ukrajinskom sukobu.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić/Profimedia/Ilustracija

Ističe da tri i po godine nismo promenili stav prema rusko-ukrajinskom sukobu.

- Izdržavamo najteže moguće pritiske i to od istih ljudi koji me kritikuju za ovo, a do juče su me napadali što ne napredujemo ka EU, a ključno je to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Sve im je kontradiktorno, ali to je kad imate jednu metu i nije bitno šta ćete da izmislite ili slažete, već je važno da pucate u tu metu - kazao je on.