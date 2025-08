VUČIĆ O SKANDALOZNIM HAPŠENJIMA Kako sa jednog papira uhapsite troje potpisnika, a četvrtog koji je glavni ne?!

ODGOVARAJUĆI na pitanje novinara u vezi sa delovanjem Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je postavio pitanje kako je moguće da tri potpisnika istog dokumenta budu uhapšena, a četvrti - ne.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Komentarišući izjavu potpredsednice SSP Marinike Tepić o "oluji" u ponedeljak, Vučić je rekao:

- A što se tiče nje, ona je mislila na nešto drugo. Ona je najavljivala nova hapšenja, video sam ja rešenja i za Momirovića i Vesića. To je skandalozno. Meni je čudno kako da sa jednog papira uhapsite troje potpisnika, a četvrtog ne uhapsite. Je li moguće da je zaštićen zato što je prijatelj vrhovnog blokadera, ili nečiji ljubavnik? Kako je to moguće, samo mi to objasnite. Ili to što sa njim pijete u kafani ga ekskulpira svega?! - pitao je Vučić.

- Što se tiče najave oluja, sa zadovoljstvom čekam da vidim šta spremaju, ali nikako ne zaboravite, vreme odgovornosti dolazi - dodao je.

- Zaboravili su da ja nisam Milošević. On je bio šarmantniji, ja sam malo oprezniji, i malo temeljniji u pojedinim stvarima. Ne plašim ih se uopšte, ni njih ni njihovih stranih gazda.