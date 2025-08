"SVE SU OVO IZVELE I PODRŽALE ZAPADNE ZEMLJE" Vučić: Daćemo sve od sebe da se mir, stabilnost sačuva

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Foto: Novosti

Sve su ovo izvele zapadne zemlje - podržale i izvele

- Daćemo sve od sebe da se mir sačuva, stabilnost, ali svemu ovome su doprinele odluke zapadnih zemalja, one su ovo podržale, one su ovo izvele. To je ono što sam rekao svim svetskim liderima - navodi srpski predsednik.

- Sada razumem i zašto su okretali glavu kada sam nudio da posredujem u pronalaženju kompromisnog rešenja sa Republikom Srpskom. I kada sam se viđao sa Ruteom, i kada sam išao u Brisel u EU. Oni su tada presudu već doneli. I sada mi se odvija sve u glavi kako i šta su govorili, i zašto presuda mora da se poštuje... I razumem zašto su nameštali Dodika koji im je greškom poverovao, pa otišao u Sarajevo za ukidanje pritvora. Misleći da su promenili svoj odnos, što je ljudski i ne mogu da ga osuđujem zbog svega toga. Ali, iako sam po godinama nešto mlađi, naučen sam da im ne verujem ništa, i da im nikada ne treba verovati, bilo kome od tih stranaca, odakle god da dolaze. Nikome ništa. I odlično sam naučen. Zapamtio sam Briselski sporazum, traktat bih mogao da napišem o svim prevarama kojima smo bili izloženi. Naučite. I magarac nauči, posle 100 ponavljanja, tako sam i ja naučio, bolje od drugih kako to izgleda - dodao je on.