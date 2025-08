VEĆINSKI NAROD SRBIJE TO NIKADA NEĆE DOZVOLITI Vučević o sramotnoj izjavi Gorana Ješića

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je za Informer televiziju o važnim političkim pitanjima.

Foto V. Danilov

- Gradonačelnik Novog Sada je bio na Petrovaradinu sa vladikom sremskim, i dogovorili su podizanje kapele. Ješić objavljuje da će je odmah srušiti, a one koji su je izgradili poslati u ludnicu. Sad pitam sve bajkere, ratne veterane, kako idete s njima na sve proteste? Naša crkva, pre svega patrijarh, je uvideo da su neki ljudi spremni da urade ono što su nam uradili 1944. ili 1945. Svi ti veliki junaci moraju da znaju da država ima sistem, postoji monopol fizičke prinude, a to su policija i vojska, i većinski narod Srbije koji neće to nikada dozvoliti- rekao je Vučević za Informer televiziju.