ZORANA MIHAJLOVIĆ OBIŠLA SKC: "Zgrožena sam, to je vrhunac varvarizma" (VIDEO)

BIVŠA potpresednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović obišla je Studentski kulturni centar (SKC) koji su blokaderi zgubidani prethodnih 6 meseci unakazili i opelješili, nanevši štetu tom objektu od ogromnog kulturnog značaja koja se meri u više stotina hiljada evra.

Foto Tanjug

Mihajlovićeva je, podsetimo, obišla SKC dan nakon što je to učinila predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić. Ubrzo potom je video-snimak iz poznatog kulturnog zdanja objavila na društvenoj mreži Instagram.

- Bila sam u SKC, da vidim sta su to blokaderi ostavili građanima i građankama Srbije! Malo je reći da sam zgrožena, to je vrhunac varvarizma i vandalizma. To je skrnavljenje svega sto je stvoreno i napravljeno! - napisala je Mihajlovićeva uz skandalozan video-zapis.