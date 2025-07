ŠUKALO O RUŽIĆU: Drznuo se da drži moralne i političke lekcije apsolutno neprikosnovenom lideru kakav je Vučić

U PERIODU kada je svakom u Srbiji jasno da je obojena revolucija pobeđena, da su se blokaderi sveli na izolovane i sporadične grupe ljudi, te da je vlast u Srbiji jača nego ikad, Branko Ružić drznuo se da drži moralne i političke lekcije apsolutno neprikosnovenom lideru kakav je Aleksandar Vučić, saopštio je državni sekretar Adam Šukalo.

Foto: Printskrin TV Pink

- Branko Ružić bez ikakvog utemeljenja i racionalnosti priziva izbore na kojima bi, kako on kaže, Vučić izgubio. U periodu kada je svakom u Srbiji jasno da je obojena revolucija pobeđena, da su se blokaderi sveli na izolovane i sporadične grupe ljudi, te da je vlast u Srbiji jača nego ikad, Branko Ružić drznuo se da drži moralne i političke lekcije apsolutno neprikosnovenom lideru kakav je Aleksandar Vučić. Sintagmu “ne ide se u Četnike 45” upotrijebio je na dva pogrešna načina: prvo vrijeđajući Jugoslovensku Vojsku u Otadžbini koja je bila prva regularna formacija u Evropi koja se digla protiv dva zla čovječanstva - nacizma i fašizma; drugo, njegova težnja da vlast Srbije prikaže kao gubitničku stranu je potpuno neracionalna jer jedini koji su poraženi su blokaderi i njihovi političko-tajkunsko-agenturni centri moći, ili bolje reći nemoći. Kad već pominje određene pokrete, preporučujem Ružiću da oformi pokret sa izvesnim Kokanovićem, poznatim po svom negativnom stavu prema našem narodu iz Republike Srpske. Očigledno bi jedan drugom odgovarali, a takav pokret napravio bi pravu gužvu u šesnaestercu sa ostalim autošovinističkim vedetama: Pajtićem, rektorom Đokićem i srbomrscem Gruhonjićem. Kao neko ko dolazi iz Srpske, pitam se zaista da li ove persone misle da srpski narod u Srbiji u većinskoj mjeri može podržati ljude koji preziru svoju braću u Srpskoj?! Ako se već mnogi od navedenih pozivaju na glasanje našeg naroda iz Srpske i u tome vide osnovni problem za svoje neuspehe, pozivam ih da provere koliki broj Hrvata iz BiH ima pravo glasa u Hrvatskoj i koji broj ih uredno glasa na svakim izborima u Hrvatskoj. Da li su ikad čuli da se neko iz Hrvatske buni na to?! Ne. Očigledno je samo u državi Srbiji moguće da postoji cela plejada ljudi u koje spadaju Ružić i Kokanović, a koja radi protiv sopstvene države i naroda, a da istovremeno optuže istu tu državu za manjak demokratije, diktaturu i autokratiju. Srbija je pokazala svoj demokratski kapacitet, a verujem da će ga pokazati i tako što će svi oni koji su rušili državu i njen ustavni poredak za to odgovarati u skladu sa zakonom - navodi Šukalo.