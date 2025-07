VUČIĆ NIKAD JASNIJI: Imamo mnogo većih problema od blokadera, a pobediće Srbija i oni koji zaslužuju poverenje naroda

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije Hit Tvit.

Vučić kaže da je Srbija bolje nego on i pozvao ljude da letuju u Srbiji.

- Imamo mnogo većih problema od blokadera - kazao je.

Naveo je probleme sa ponašanjem Aljbina Kurtija i na hapšenje Igora Popovića.

- To pokazuje da je Aljbin Kurti izgubio razum i da pokušava da izazove sukob na zapadnom Balkanu. Obavestili smo sve naše partnere. To može da ima nesagledive posledice. Teror u nekom trenutku mora da stane - kazao je Vučić.

Istakao je i da je problem rusko-ukrajinski sukob. Kaže da neće biti građanskog sukoba u Srbiji. Kako je dodao, trudom i radom smo uspevali sve nedaće da prevaziđemo, i da sačuvamo zemlju.

- Izborićemo se za stabilnost. Moramo da brinemo o svima, pa i blokaderima i njihovim porodicama. Zato sam veliki broj njih pomilovao. Neki od njih su batinaši, neki kriminalci, a neki kriminalci takvog tipa da mi je žao što sam ih pomilovao, kao onu dekanku iz Niša. Tu sam napravio veliku grešku. Mi smo sinoć mogli sa lakoćom da intervenišemo na svakom mestu. Užice je maltretiralo 120 blokadere, imalo smo spremne jedinice i ni minut im nije bio potreban da ih sklone sa puta. Nismo to uradili jer nismo hteli da iko bude povređen. - U Beogradu ih je bilo 800 i nešto, u šetnji oko 1.600, a onda su se ljudi sklonili jer nisu hteli da blokiraju most - rekao je on.

Ističe da je brinuo o svakom "dečaku i devojci" blokaderima.

- Morate da brinete o svima. Uspeli smo da izbegnemo takvu vrstu tenzija i da sačuvamo Srbiju u miru. Nije to stvar emocija i lošeg života u Srbiji. Ogroman novac je ubačen u našu zemlju da bi se isprovocirali nemiri i građanski sukob - rekao je on.

Kaže da još nismo prevazišli ni podelu na partizane i četnike.

Dva su cilja ubačenog novca za sukobe.

- Jedan je taj da se ponovo pravi balans u regionu i da Srbija ne sme da štrči. Druga stvar je da u Srbiji mora da se uspostavi poslušničko rukovodstvo i za to su ubacivane milijarde evra - kazao je on i ukazao na ulaganje novca u Šolakove medije.

Ističe da smo imali težih trenutaka.

Svaki izbori su strašno važni, navodi.

- Filadelfija je, krajem 18. veka, bila najveći, najvažniji i glavni grad Amerike. Bila je sedište industrije tekstila, bila je najbogatija. Sada ima mnogo manje stanovnika nego tada. Bila je najveća i najjača. Gde je danas? Mnogo daleko od najvećih centara Amerike, a ne sveta - kazao je on.

Naveo je primer i Baltimora, kao i Rima.

- Sve se gubi kad se pogrešni koraci naprave na izborima - naveo je Vučić.

Kaže da je uvek uzimao primer UAE.

- Pre 52 godine je ta zemlja formirana i bila je veoma siromašna. Oni nisu imali ništa. Pogledajte kako danas izgledaju Dubai i Abu Dabi. Oni čuvaju mir i stabilnost i zemlja im napreduje - kazao je on i uporedio te gradove sa zemljama koje imaju naftu, a ne napreduju.

Podsetio je na svoj razgovor sa Muhamedom bin Zajedom.

- Danas je Beograd na vodi glavna atrakcija u Beogradu - rekao je Vučić.

Zakonski zastupnik Vladana Đokića ima pet stanova u Beogradu na vodi i 11 garaža, naveo je Vučić.

- Ja nemam ni jedan - rekao je on. Podsetio je na izgradnju naučno-tehnoloških parkova.

Kaže da je nudio izbore i referendum blokaderima zgubidanima.

- Tada sam već znao da je to obojena revolucija finansirana i spolja organizovana. Koliko je Dojče vele imao radionica u poslednjih nekoliko meseci u Srbiji? Koliko je specijalaca zapadnjaka bilo u Beogradu u poslednjih šest meseci? Bilo ih je na stotine - kazao je on.

Podsetio je na ubistvo 16 radnika RTS, a više se pričalo o odgovornosti Dragoljuba Milanovića nego o tome ko je pobio te ljude.

- NATO ih je pobio, ne Milanović. Moja majka je bila te noći tamo. Raketa je bacila, 10 metara je odletela.

Izbori će biti kada to bude odgovaralo Srbiji, navodi.

- Imamo Ekspo, moramo da guramo stvari napred i da napravimo sve to, a onda... Videćemo. Oni su favoriti. ljudima ne mogu da ponudim neku novu emociju, mogu da pokažem njihove i naše rezultate i da pokažem za kakvu taktiku su se oni opredelili i za to da se nikada nisu ni pripremali za izbore - kazao je Vučić.

Kaže da je ista "agencija" koja je radila "istraživanje" o rejtingu blokadera po kom su nedavno blokaderi zgubidani imali više glasova.

- Već su stigli 20 odsto glasova da izgube, ako im je tačno to - kazao je on.

Prosečna plata za vreme bivše vlasti je bila 329 evra, navodi, a za vreme SNS 932 evra.

- Pričamo o evrima. Sve vreme govorimo o stabilnom kursu koji nikada nismo imali do 2012. godine i ima ga već 13 godina, a što neki neće da pokažu javnosti. Na Vračaru je prosečna plata odavno na preko 1.550 evra. Neću da govorim da je tada stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, a danas je 9,1 odsto. Javni dug u odnosu na BDP je bio 79%, a danas sm na svega 44,3 odsto. Prosečna penzija bila je 202 evra, a danas je 426 evra. To nije sve. Idemo na veliko povećanje penzija. Idemo na 8 ili 9 odsto povećanje penzija, znači da ide na 465 evra. Pogledajte koliko je više. Nisu penzije pratile plate kao što je trebalo. Minimalac je bio 153 evra, a biće 550 evra - kazao je on.

Taktika blokadera počinje sa negacijom rezultata.

- Uvek izmisle nešto. Kad otvarate auto-put kažu da nije bezbedan, da ima kosinu, da ima tunel... - kazao je Vučić.

Taktika uključuje i potpunu kriminalizaciju njega i njegove porodice, kao i dehumanizacija.

- Tvrde da mrzim decu, mrzim ljude, nikada se ne osmehujem, "đubre jedno"... Danas smo poštovani u svetu, nismo priznali tzv. Kosovo. Živimo bolje nego ikada, objektivno - rekao je on.

Taktika blokadera ima i rasnu teoriju o ćacijima, "krezuboj Srbiji" protiv koje su oni.

- Nije važno da li su stvarno lepši ili pametniji. Ne. Oni su tako odlučili i niko im se ne supropastvlja u njihovoj teoriji superiornosti u kafićima - kazao je Vučić.

Podseća na ideju blokadera da starim ljudima treba oduzeti pravo glasa.

- To Mengeleu na pamet nije palo - kazao je on.

Peti deo taktike blokadera je nekažnjivost za nasilje, tako da mogu da rade šta hoće.

- Sve to uz svakodnevno korišćenje zamene teza u svemu. Koliko puta su novinari Pinka i Informera napadnuti? Niko nije rekao izvinite! - rekao je on.

Kada se pojave sa istraživanjem "agencije" koja ima jednog zaposlenog, nemojte da brinete, kazao je on.

Pokazao je novu mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica i koliko je izgrađeno od Tita do danas, ali i sa planom šta se radi i šta će biti završeno.

- I do Šapca, Loznice, i preko Obrenovca, Čačka, do Požege. Deo Moravskog koridora, auto-puta od Niša do Dimitrovgrada. Obilaznica oko Kragujevca, ovo završavamo do kraja godine, dodatnih 24 kilometara Dunavske magistrale, do Gradišta završavamo do kraja godine. Gradi se Beograd - Zrenjanin, auto-put, preko Novog Sada, pa idemo gore na Fruškogorski koridor, Kuzmin - Sremska Rača, do kraja godine će biti gotov. I brza saobraćajnica, do aprila, maja sledeće godine. Između Sjenice i Pazara, preko Zlakuse do Užica, produžavamo put 21,5 km do Malog Zvornika. Hoćemo da se spojimo i sa Bosnom i sa Crnog Gorom bolje - kazao je.

Počinjemo da radimo i prugu Beograd - Niš, ističe.

- To će biti brza pruga do 200 km na sat i do Niša će se stizati za manje od dva sata - naveo je on.

Kaže da se pregovara da imamo prugu do Soluna, a radimo Niš - Dimitrovgrad.

- Ovo ostaje posle mene i svakog od nas Srbiji. Demokratija je važna, ali razmislite koliko smo demokratije imali u njihovo vreme i možete li da se setite jedne televizije koja nije bila gotovo 100% uz njih. Mnogo je važnije da očuvamo državu, da narod bude zadovoljan, da ljudi žive bolje - dodaje.

Najavio je pomilovanje devojčice koja je pokušala da se ubije zbog blokadera zgubidana.

- Dete je ušlo u pakao. Majka je skoro zaplakala kad je čula da će dete da joj bude slobodno. Koji je zlikovac izmislio da je pokušala teško ubistvo, a dete pokušalo da sačuva živu glavu? - pita Vučić.

Kaže da ako mu je savest čista i zna da je uradio pravično nešto, onda je najsrećniji na svetu.

- Znate, danas je sve drugačije u Srbiji. Zašto Evropa, na čijem se "evropskom putu" nalazimo nije dovoljno uspešna? Ljudi tamo reaguju samo u signale javnosti, a javnost su im društvene mreže - rekao je Vučić.

Žali se na to da ljudi malo čitaju i da ima onih koji misle da je zemlja ravna ploča.

Kaže da će blokaderi proći još gore nego na prošlim izborima u Novom Sadu, a da su prošli put prošli užasno.

- Sve što rade sa blokadama je čist kriminal. Mi se uvek trudimo da ljudi manje pate i policija uvek odvoji i napred i pozadi, ali više ne možemo da uhvatimo kad se skupe, kad krenu. Oni to nikad ne prijavljuju. U početku ih je bilo 170, pa je palo na 120. Raširili su se i baš ih briga. Nismo stigli da mnogo ranije preusmerimo ljude na drugi deo da bi deca mogla da prođu, a onda je iza njih došlo mnogo vozila i nismo stigli da ih vratimo - kazao je on, govoreći o blokadi dece koja su se vraćala sa u Užice.

Kaže da zamislimo brigu roditelja koji su ih čekali u Novom Sadu.

- Decu čekaju... Blokadere baš briga za decu. Ta deca nisu imala ni toalet, ni dovoljno vode. Svi ostali su im davali vodu da bi mogli da piju - kaže Vučić.

Najveći broj pregleda imaju ludaci, kaže on.

Ističe da je danas na Ćacilend krenulo 13 ljudi, a 6.500 ljudi je bilo u Ćacilendu.

- To nigde nećete videti - kazao je on.

Kaže da je RTS aktivno učestvovao u obojenoj revoluciji. Najavio je i svoj udžbenik o obojenoj revoluciji.

- Radim naporno, ne idem na odmor. Po tom pitanju, kao da decu nemam. Sasvim je sigurno da nisam dovoljno dobar otac Danilu, Milici i Vukanu - kazao je on.

Ističe da tužioci spavaju kad čovek pozove na ubistvo milion Srba.

- Sinoć su govorili da su nepregledne kolone ljudi na mostu. Ja gledam i smejemo se i pitamo se kako ih nije sramota da tako lažu. Ništa nije kažnjivo. O tome je govorio advokat Petronijević na najpametniji način. U goste se ne ide nepozvan, a kamoli da idu nekoga da tuku. Jesi ti normalan? Gde si to naučio? Ali to vam govori kakvi su to ljudi, samo njihov donji deo leđa da bude u redu, mislite da imaju neku ideologiju? Ma, jok! Znaju da imaju većinu u visokom savetu sudstva, pa misle da mogu da napadaju i muče. Baš me briga, da li hoćete da me tužite i gonite? Slobodno! - kazao je on.

Danas fakulteti izgledaju gore nego na slikama gde izgledaju kao svinjci zbog blokadera zgubidana.

Pita da li se rektor Vladan Đokić sreo sa Karen Pirs i ambasadorom Velike Britanije.

- Bio je sa Žiofreom. Ne znam šta je perdstavnica Velike Britanije radi sa njim. Pitao bih je to. Za njega imam pitanje da li ga nije sramota da kaže da su mu Karen Pirs ili Žiofre nadležni za nešto ili neko kome si ljubio skute, a da ti tvoj predsednik nije nadležan? Drugo pitanje je, kome je dao da mu zauzme fakultet? Što nije pozvao ikoga da izbaci uljeze iz Rektorata? Divljaci neki, anarhisti. rektor Đokić ih drži tu. Pošto ništa ne radi osim što olajava državu, zar te nije sramota da od te države tražiš platu? Pitam ga da li je sramota što sedi sa specijalnim tužiocem i sa izvšrnim direktorom infrastrukture Železnice i sa dojučerašnjim predsednikom Skupštine železnice Srbije koji bi morali prvi da budu ispitani. Oteli su nam državu i misle da će to doveka da traje - rekao je Vučić.

Kaže da su blokaderi favoriti na izborima, ali da ljudi koji danas ne mogu da polažu ispite i njihovi roditelji nikada neće glasati za blokadere.

Kaže da mu je jedna od najtežih slika kada vidi napadnute studente koji su hteli da uđu na svoj fakultet.

- Videli smo divna lica mladih koji žele da uče, a prolaze kroz špalir, užasni. To mi je tužnija slika nego ona u Užicu. Deco, učite, to vam kao otac kažem. Ovi studenti su na vreme naučili lekciju, samo ne razumem kako ovako deca i mladi ljudi mogu da se ponašaju. Ali ovakvu surovost niko nije zaslužio. I čestitam svima koji polažu ispite, a njih je više na svakom fakultetu nego blokadera. Ta deca nikada više neće biti za njih, ta deca su tužna i povređena. Ta deca su sada junaci. Boriću se za pravdu koliko god mogu, šta god je u mojim rukama, ali ta deca su postala najjača i najsnažnija. Mnogo važno što neće s njima da razgovaraju, već 7 meseci ih linčuju preko društvenih mreža. Trudio sam se da im to kažem da ja kroz to prolazim već 10 godina, mogu za mene da napišu šta god hoće jer mi je savest čista. Oni neće moći da održavaju puteve, da farbaju belu liniju na putevima, oni koji budu došli posle. Zato ću da se postaram i da pronađem i predsedničkog kandidata, bilo za 5 ili 17 meseci - bude pobednička lista na izborima. Već im predviđam ko će im biti kandidat i znam šta planiraju, i pobedićemo i te najpopularnije koje misle da kandiduju- rekao je on.

Podseća da je tužilaštvo za 15 minuta reagovalo kad je neko ispisivao grafite protiv Dinka Gruhonjića.

- Kada neko treba da dinstuje, peče ili prži, kada prete da će biti milion mrtvih, tužilaštvo uvek ćuti zato što to nisu videli na N1. Oni imaju uključen N1. Ne vode računa o krivičnim delima, već gledaju N1 ili RTS koji prepisuje od N1. Imam mnogo takvih primera, a ovo je jedan. Da li ste videli na RTS vesti o grafitima gde se poziva na moje ubistvo? Na vestima RTS pre dva dana, probudim se oko 5-6 ujutru, sastao sam se sa najmoćnijim čovekom, došao u našu zemlju — to je bila druga vest, a prva je suđenje u odsustvu u Prištini, to je rezultat obojene revolucije. Ne znači to meni ništa, baš me briga, RTS ni ne gledam - rekao je on.

Ističe da ćemo 19. ili 12. septembra imati najmoćniju paradu u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.

Nasilje blokadera je sramota za gledati, navodi.

- Nisu opasni oni koji nisu pročitali nijednu knjigu, već oni koji su pročitali jednu i misle da su svu pamet popili - rekao je on.

Kad je u pitanju Veran Matić, kaže da bi bilo dobro da se briše sve iz evidencije onima koji su hapšeni zbog njega.

- Nek im odnese flašu pića kući i da im se izvini što su robijali zbog njega. Živimo u vremenu u kom se stid povukao pred neznanjem, a znanje pred bahatošću - kazao je Vučić.

Kaže da se blokaderi zgubidani tuku zbog donacija, kao u Novom Pazaru.

Kaže da ne razume da se ide ljudima na kuće i da se to događalo samou Hitlerovo vreme.

- To su strašne stvari. Poslednji put nam se to dešavalo 1945. godine - rekao je on.

Jedan od glavnih blokadera sa separističkom agendom sa Goranom Ješićem, Dinkom Gruhonjićem i Nenadom Čankom je Bojan Pajtić.

- Žarko Korać hoće da kaže da bi on išao da tuče, a Bojan Pajtić hoće kaže da bi on išao da tuče kad izađe iz teretane nabildovan i kvarcovan - kaže Vučić.

Ističe da će za manje od dva meseca braniti blokadere od naroda na ulicama.

- Ljudi ne mogu to da trpe. Siti su ovakvih - rekao je on.

Nada se da će sve budale koje napadaju kuću Dragana J. Vučićevića.

- To vam govori koliko Hitlerovih sledbenika ima u našoj zemlji. To su samo radili Hitler, njegovi sledbenici i najgori komunistički anarhisti - kazao je Vučić.

Imamo za 41 odsto manje stranih direktnih investicija zbog blokadera zgubidana, objasnio je.

- Sve držimo pod kontrolom, ali ne možemo tu sliku Srbije koju neko uništava - rekao je on. Dodaje da ima i manje stranih turista zbog budala koji ljudima blokidaju prolaz.

Navodi da imamo najveće rezerve zlata u istoriji, skoro u vrednosti 5 milijardi evra, ali i najveće devizne rezerve u istoriji zemlje. Kako kaže, kurs dinara je stabilan.

- Uskoro krećemo sa gradnjom novog porodilišta u Nišu. Kreće se sa radom u Višegradskoj, radi se Tiršova. Nadam se da će Srbija za četiri godine imati više sreće. Sramota je da kukam u odnosu na jednog Petra ili Aleksandra Karađorđevića ili da se merim sa Milom, Mihajlom... Teško se sa njima porediti, ali smo imali poplave, migrantsku krizu, koronu, paniku u stanovništvu... Imali smo ukrajinsko-ruski sukob, znate kako se to prelama preko nas, onda imate Izrael-Iran, pokušaj donošenja rezolucije u UN, pritisak za priznanjem tzv. Kosova. Pobede li favoriti blokaderi, imaće dobar program jer krećemo u izgradnju programa "Srbija 2035". zamislite Beograd koji će imati metro, voz od Surčina do centra Beograda, pa do Obrenovca - kazao je on.

Nada se da će Srbija biti zemlja sa većim prirodnim priraštajem i da će osmeh biti redova pojava.

Kada je u pitanju predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj, Vučić kaže da on "nema šta da se ograđuje od njega" jer nije u istoj partiji kao lider radikala.

- Pa, šta ako ga smatraju mojim političkim ocem? Imali smo drugačije stavove 2008. i mi smo to završili. Ne pada mi na pamet da diram njega lično ili njegovu porodicu. Postoje stvari sa kojima sam saglasan, postoje stvari sa kojima nisam saglasan. Poštujem što ume da zna šta je država. U mnogim stvarima nisam saglasan, nema tu velike filozofije, ali mi ne pada na pamet da pljunem nekoga zato da bi neko bio zadovoljan, kao što to nisam uradio sa Vukom Draškovićem i sa mnogim drugim ljudima koji su o meni i o državi govorili mnogo teže i lošije stvari. Samo da znate, Vojislav Šešelj, za razliku od nekih drugih, nije dobio nikakav upravni odbor - kazao je Vučić u emisiji Hit Tvit na TV Pink.



Kaže da je dr Šešelj 2003. godine uradio ono što je Srbiji najviše odgovaralo (dobrovoljno otišao u Haški tribunal). Vučić ističe da ni tada nije mislio dobro o vlasti Zorana Đinđića i Vojilava Koštunice i da danas ima isti stav.

- On (dr Šešelj) je tada državi mnogo pomogao - rekao je predsednik Srbije.

Narodu je rekao da su blokaderi favoriti, ali da ne pobuđuju uvek favoriti, već onaj koji je uradio nešto za narod i ko izađe sa najboljim programom za ljude.

- Pobediće Srbija i oni koji zaslužuju poverenje naroda - rekao je Vučić.