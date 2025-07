"OD TAKVIH SAM BEŽALA IZ HRVATSKE 1991": Oglasila se Dina Vučinić nakon jezivih pretnji blokadera zgubidana

DINA Vučinić, predsednica Skupštine Novog Sada, oglasila se nakon što su blokaderi objavili monstruozne pretnje kako je ona njihova naredna meta posle predsednika SNS Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada, Žarka Mićina.

Z. Grumić

Vučinićeva, inače majka dvoje maloletne dece i žena koja je 1991. bila prinuđena da beži iz Hrvatske, istakla je kako je ovo što sada preživeljava podseća na te nemile događaje.

- Kolege su me obavestile da su Zborovi NS najavili da im je u planu da dođu na moju kućnu adresu. Ne znam šta sa tim postižu, osim što je to velika sramota. Oni nisu ni Novosađani, ni Srbi. To nije prijatna informacija za mene, ja sam od takvih bežala iz Hrvatske 1991. godine. Da im poručim da mi ne pada na pamet da bežimo od takvih ponovo - navela je Vučinićeva u izjavi za TV Informer.

Kako je još navela, ona neće da se povlači jer veruje u politiku za koju se bori, kao i u SNS, predsednika SNS i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Pravi Novosađani se groze ovoga i nikada neće glasati za njih. A svako ko je učestvovao u protestu organizovanom ispred kuće gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina i predsednika SNS Miloša Vučevića treba da se stidi. Njihov organizator je Srđan Kovačević, koji je objavio adresu gradonacelnika, a idejni tvorci su Marinika Tepić i Bojan Pajtić - naglasila je Vučinićeva.

Prema rečima predsednice Skupštine Novog Sada, u normalnoj situaciji bi Srđan Kovačević morao da bude priveden po objavljivanju adrese gradonačelnika.

- Tužilaštvo bi trebalo da reaguje. Moju adresu nisu još objavili, da li su shvatili da je to kažnjivo zakonom. Da li su oni danas shvatili da možda tužilaštvo može da reaguje. To nikada nije bilo da možete javno da iznesete nečiju adresu. Jedan deo tužilastva je do sada bilo saučesnik u obojenoj revoluciji, nadam se da više neće - istakla je Dina Vučinić i dodala da se nada da protest neće biti stresan za njenu decu.