VUČIĆ O TOMPSONOVOM KONCERTU I ĆUTNJI EU: To je bio najveći fašistički skup od pre Drugog svetskog rata

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je reakciju Evropske komisije na koncert Marka Perkovića Tompsona u Hrvatskoj

Foto: Tanjug/Hina/Damir Senčar

- Imaće priliku i da kandiduju i njega, i kamen i 250 komada raznovrsnog kamenja, kako god hoće i šta god hoće. Vidite, ovi krici koje čujete to je njih 57, ti neartikulisani krici, pošto oni vanjda miskle da će ih se neko uplašiti, pa da beži, pa da trči... Ti neartikulisani krici dolaze baš od tih blokadera o kojima smo pričali. Dakle, što se Evropske kompisije tiče, to je bio najveći fašistički skup od pre Drugog svetskog rata, sa direktnom promocijom fašističke ustaške ideologije kao najgoreg oblika nacističke ideologije, a to da nemaju reakciju.. Pa, dobro. Ali zato kažu da policija u Srbiji mora da se suzdrži od prevelike upotrebe sile, koja svojim štitovima štiti od motki. A Stevan Filipović, a dobro, to su oni, kandidovaće oni kamenje, pa ćemo videti ko će pobediti. I svaki put ide do Vaskrsa, pa u krug. I svaki put oni pobeđuju, a kada dođu zapisnici, računica ne valja - rekao je predsednik.