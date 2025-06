DAČIĆ: Pozivam sve da se sačuva mir, policija će pratiti situaciju

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da će policija pratiti situaciju u vezi sa blokadama na više lokacija u Beogradu gde su se okupili blokaderi sa fakulteta i građani u znak protesta zbog hapšenja osumnjičenih za planiranje i izazivanje nasilja posle jučerašnjeg protesta.

Foto: Printscreen

On je rekao da je posle jučerašnjeg događaja u političkom smislu sada situacija mnogo jasnija i da je čistija pozicija, ali da za policiju nije završeno i da ona i dalje mora da bude na oprezu i da radi.

-Pozivam sve da se sačuva građanski mir, da nema sukoba i da se ne izazivaju sukobi sa policijom, jer to je najvažnije, rekao je on za televiziju Pink.

Dačić je potvrdio su se na više lokacija u gradu večeras okupili građani u znak protesta zbog hapšenja osumnjičenih za planiranje i izazivanje nasilja posle jučerašnjeg protesta i traže puštanje na slobodu uhapšenih osoba.

-Ne znam da li je to samo za blokadere ili za sve, ali znam da je najveći broj okupljenih bio večeras ispred Višeg javnog tužilaštva. Ja mislim da je to Palata Pravde u Savskoj ulici, kazao je on odgovarajući na pitanje da su blokaderi večeras aktivni zbog hapšenja blokadera koji su juče napali policiju.

-Pratićemo dalje situaciju kako će se sve to odvijati, rekao je Dačić.

On je ponovio da je na jučerašnjem skupu na Slaviji bilo po policijskim procenama 36.000 ljudi, što je sličan broj onome koliko ih je bilo i 22. decembra prošle godine.

-Ja sam bio u svojoj prošlosti organizator raznih skupova i znate svako kada organizuje skup želi da kaže da ih ima što više, ali ipak da neko danas zvanično saopšti da je bilo 140.000 ljudi, to je stvarno naučna fantastika. To sinoć je bilo na nivou skupa od 22. decembra 2024, a po političkim procenama oko tri puta manje u odnosu na skup od 15. marta ove godine", rekao je on.

Ministar je kazao i da je na kraju sinoćnjeg skupa na Slaviji kada je rečeno da blokaderi daju zeleno svetlo svima ostalima da mogu sad da rade šta god hoće u smislu izražavanja svog nezadovoljstva, a što su i najavili u pismu predsedniku vlade Srbije, došlo do napada na policiju iz nekoliko pravaca.

-Ako je neko nekome dao zeleno svetlo, to je onda zeleno svetlo za sve. Na semaforu imate zeleno svetlo i ono je za sve a ne samo za ove ili one, rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, policija nikoga nije napala i policija ima strogu naredbu da reaguje samo da odbije napad i ukoliko neko njih napadne.

Dačić je negirao i da je sinoć policija koristila suzavac.

-Takva naređenja nisu data. Policija da bi bacila suzavac, mora da ima opremljene maske, a jel neko ovde to koristio?, zapitao se ministar.

On je naglasio da se policajac obučava za ono što radi, ali i da svaki policajac takođe moli Boga da ne dođe do intervencije.

-Nije cilj policije da ona izazove intervenciju, rekao je ministar.

Prema njegovim rečima na državni praznik Vidovdan u centru Beograda održana su dva politička skupa, od kojih su jedan organizovali blokaderi koji od kraja 2024. godine blokiraju fakultete širom zemlje i u poslednje vreme zahtevaju vanredne izbore, dok je drugi skup bio književno večeo studenata koji žele da uče u Pionirskom parku i koji se protive višemesečnim blokadama univerziteta.

-Sukobi dela demonstranata sa policijom izbili su uoči i nakon zvaničnog završetka blokaderskog protesta na Trgu Slavija, kazao je Dačić.

On je naglasio da više nema blokaderskih zahteva i da su to sada politički zahtevi i da sve ovo što se dešava je očigledno pripreman scenario ranije i u više pravaca.

Dačić je kazao i da je najveći broj učesnika sinoćnjeg skupa počeo da se razilazi negde oko 19 sati, jer očigledno ljudi nisu hteli da učestvuju u tim akcijama koje su najavljivane.

-Brankov most je bio pun ka pravcu Novog Beograda već od 19 sati pa nadalje i u tom smislu, onda kada je na Slaviji rečeno da je skup završen ljudi su se razišli i za pola sata bukvalno nije bilo nikoga na Slaviji, rekao je ministar.

Na pitanje da li može da dođe do neke vrste razmimoilaženja u razgovorima sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, Dačić je kazao da nije uključen u taj deo tih razgovora i da ne zna nikakve detalje.

-Koliko sam ja razumeo, oni su došli do nekog dogovora. Nama je čak sugerisano da mi ne dajemo nikakve izjave tim povodom da se ne bismo mešali u dijalog, tako da, mislim kao što je i predsednik rekao, treba nastaviti dijalog i razgovore, treba smirivati atmosferu i pokušati da se vratimo nekom normalnom životu", rekao je Dačić.

(Tanjug)

