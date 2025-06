"NIKADA NISAM PRIČAO O TOME KROZ ŠTA MOJA DECA PROLAZE" Vučić: Neću popustiti pred onima koji hoće da ruše državu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Palate Srbija, otkrio je kroz šta prolaze njegova deca ali i kako su ljudi grozni kada misle da mogu da tlače nekoga.

Foto: Novosti

Vučić je otkrio da je 15. marta jedno od njegove dece moralo prvi put da napusti Beograd.

- Nikada nisam pričao o tome, niti o tome kroz šta moja deca prolaze. Ali svi u Srbiji znaju kolika je moja odlučnost, i da nikada neću popustiti pred onima koji hoće da ruše državu. Ispričaću vam priču. Obezbedio sam jednom čoveku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Da ne bude neki stranački čovek, pa da bude on. I krenu demonstracije, eto njega tamo. Ja ga zovem telefonom, a on kaže, znaš, naša deca. Ja ga pitam protiv čega se buni. Ima tri puta veću platu nego ja, i ja sam mu to obezbedio. Šta ti ne valja čoveče? Osmeh i podsmeh koji sam osetio u njegovom glasu mi je pokazao kako izgleda kada menjaš stranu. Ništa kraće od zahvalnosti ne traje u životu. I više ga nikada nisam okrenuo, ima tome četiri meseca. To sam ispričao da pokažem kako su ljudi grozni kada osete da mogu da tlače nekoga. Tako su Bojićevoj kćerki sekli kosu, sada decu zovu ćacijima. Linčovali su dekane i profesore! Tu sramotu Srbija nije videla - kazao je predsednik.

Govoreći o zelenom svetlu i diorektnom pozivu na nasilje kaže:

- Naša obaveptajne agencije znaju gde je odlučivano i kako je odlučivano. Jer se 5 dana raspravljalo koja će biti poslednja rečenica. Sve to imamo, policija će da reaguje u skladu sa onim što dobije, pitanje je samo za tužioca kako će da kvalifikuje. Sva lica koja su učestvovala u direktnom pozivu na nasilje i bratoubilaštvo će odgovarati.