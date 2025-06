"ĐOKIĆ JE UČESTVOVAO U POKUŠAJIMA RUŠENJA DRŽAVE" Vučić: Razgovaraću sa ljudima iz stranke i tražiću da podrže Macuta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Palate Srbija, ističe da je Đokić pokazao apsolutnu neodgovornost i da je učestvovao u pokušajima rušenja države.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Postoji ogromno nezadovoljstvo unutar najveće partije i razgovorima i rezultatima razgovora sa Đokićem koji je pokazao apsolutnu neodgovornost i neozbiljnost i učestvovao u pokušaju rušenja države. Pružiću podršku Macutu i moliću ih da urade šta je odgovorio. Kada sam to zamolio predsednika stranke, on je rekao to je nemoguće, ali sačekaćemo. Pokušao sam da nađem neke razloge brige zbog situacije u zemlji pa da ne odem u Sevilju kod španskog kralja i premijerom Sančezom i sastanak sa Makronom ,al ine mogu da nađem ni jedan razlog jer su stvari potpuno u redu. Idem da radim svoj posao, idem u španiju pa se vraćam u ponedeljak uveče - kaže Vučić.

Kaže da će razgovarati sa ljudima iz stranke i tražiti da podrže Macuta

- Veliko je nezadovoljstvo ljudi, neće da razgovaraju sa teroristima i onima koji su rušili državu, a Đokić je jedan od njih.