VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI! Vučićeva poruka jasna ko dan: Svesno su hteli da izazovu krvoproliće

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o nasilnim protestima blokadera koje su održali na Vidovdan.

Foto: Novosti

- Sedam meseci traje teror dela ljudi koji su uzeli zakon u svoje ruke i bacili ga pod noge i ponašali se kao Božiji izaslanici koji imaju pravo da čine sve što im padne na pamet. Sinoćna objava "imate zeleno svetlo" je direktan poziv na građanske sukobe i napade na policiju. Zahtevamo od tužilaštva da rade posao, da se ne prave nevešti i naivni. Vreme odogvornosti dolazi. Neću potpisati pomilovanja, bilo kakvu abolicije od nastavka gonjenja od onih koji smo 500 puta upozorili da ne učestvuju u nasilju. Praviću fer razliku između studenata Arhitektonskog, koji su rekli da neće da učestvuju u nasilju. Ogromna je razlika između njih i onih koji u svesno hteli da izazovu krvoproliće. Bog zna koliko je moglo policajaca i građana da strada sinoć - kaže Vučić.

Kaže da su u tome učestvovali stariji koji su ih pobunjivali zarad ličnih interenjsa.

- Rekao sam vam i vreme koje će doći do nasilja, promaši osam pola sata, jer su oni kasnili sa svojim skupom pola sata. Bilo je jasno da idu posle u nasilje, ne znam šta su mislili. Da li su stvarno mislili da su jači i snažniji od države. Definicija države je da ima moć fizičke prinude, ne postoji niko snažniji od države. Na kom ste fakulteti to učili, vidi se da niste mnogo ispita položili. To je nemoguće.

Čestitao je policiji na profesionalnom ponašanju i rodoljubivom pristupu prisebnosti i želji da minimalnom upotrebi sile savladaju napšadače.