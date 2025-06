EKSKLUZIVNO! BLOKADERI SPREMAJU DRŽAVNI UDAR: Monstruozan plan udara na srpski narod i državu

PRIKAZANA je specijalna emisija u koprodukciji INFORMER TV, TV Pink, TV Prva, Hepi TV, B92, Studija B u kojoj se potpuno raskrinkava pakleni plan blokadera-terorista, najgorih antisrpskih ekstremista za izazivanje građanskog rata u Srbiji na Vidovdan, u subotu 28. juna.

Gosti emisije su bili novinari Gordana Uzelac, Milomir Marić, Dragan J. Vučićević, Ivana Vučićević, Oliver Jakšić, predsednik SRS dr Vojislav Šešelj, privrednik Branko Babić, profesor Medicinskog fakulteta Lazar Stijak.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je šest lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. u vezi sa članom 309. Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS i Bezbednosno-informativnom agencijom nastavlja rad na razotkrivanju svih eventualnih pokušaja nasilnog rušenja ustavnog poretka.

Danas su u zajedničkoj akciji VJT u Beogradu, MUP RS I BIA uhapšeni I.M, N.A, B.M, A.I, V.K. i S.G.

Postoje osnovi sumnje da su navedeni osumnjičeni 21. juna 2025. godine održali sastanak u jednom hotelu u Kraljevu u restoranu "Turist" i planirali nasilnu promenu vlasti u Republici Srbiji.

Konkretno, dogovarali su da se ne vraćaju kući dok „ne pobiju ili ne unište“ predstavnike državnih institucija, te najavljivali upotrebu vatrenog oružja, dogovarali napad na pripadnike policije u cilju ražoružavanja istih, te nasilan upad u zgradu Vlade RS i druge institucije, kao i medijske kuće Radio televizija Srbije, „Hepi“ i „Informer“.

I.M. je uhapšen u mestu Gugalj, na putu ka Požegi.

U vozilu marke „Škoda“ kojim je upravljao, u torbici je pronađen pištolj marke CZ 765, brušenog serijskog broja, sa okvirom u kojem se nalazilo 7 komada metaka i fabrička kutija sa 25 komada pripadajuće municije.

Krivičnom prijavom I.M. će biti stavljeno na teret i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih naprava iz člana 348. KZ.

A.I. je uhapšen u mestu Bogovađa, N.A. i B.M. su uhapšeni u Kragujevcu, V. K. u Beogradu, a i S.G. u Kragujevcu.

Osumnjičeni će u roku od 48 sati biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Detalji zavere u kraljevačkoj kafani

Oni su se 21. juna našli u jednoj kafani i dogovorili da izazovu građanski rat, kaže Dragan J. Vučićević.

- U pitanju su opasni teroristi. Kada imate pištolj sa brisanim serijskim brojem vi se spremate za neko zlo. Za šta se on to spremao? Nije ovo sve. Među uhapšenima je i predsednik Vojnog sindikata Novica Antić koji je snimljen sa Ivanom Matovićem kako se u Kraljevu dogovoaraju kako da u Beogradu naprave bukvalno građanski rat. Neverovatno je na šta su ti ljudi spremni - kazao je on.

DRUGI SNIMAK: BLOKADERI PRIŽELjKUJU GRAĐANSKI RAT NA VIDOVDAN I PLANIRAJU UPAD U INSTITUCIJE I MEDIJE! pic.twitter.com/s6dEwT1Mqo — Detektor laži (@LaziDetektor) June 25, 2025

Kod jednog od uhapšenih pronađen je samostrel, podseća on.

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj kaže da je kod jednog uhapšenog teroriste pronađen nov samostrel jer je uz njega originalna kutija.

- Ako neko nosi pištolj da se zaštiti normalno je da ima dozvolu za nošenje pištolja. On ako nosi taj pištolj preostaje još da obriše tragove prstiju, da nabavi plastične rukavice i da može mirno da se okupa da nema tragova baruta na rukama, a onda može da izvrši krivično delo koje je jako teško razotkriti - rekao je lider radikala.

Prikazan je snimak Ivana Matovića gde govori Srđanu Gajoviću da se sprema napad na Ćacilend.

- U subotu se ide na Ćacilend. I trebaš mi tu da budeš blizu mene ceo dan. Vidim da je plan da se čekaju ostali po auto-putu, kao i prošli put. Gore, ovaj, mi idemo na Slaviju prvo, razumeš. Dobro. Ali imamo zborno mesto dole, kod vlade, ako nešto krene da se dešava. Znači, svi se skupljamo bukvalno istog momenta dole, ispred vlade, da bi bili organizovana grupa, ne da se jurimo. Ali moramo da bude organizovana grupa, deca su zvanično izašla sa zahtevom da Ćacilend mora da se skloni do 9 sati, nisam ja to izmislio, ima zvanično saopštenje studenata. I rekli da ne odgovaraju za to što će se posle desiti. Tako da, planiraj... Ne samo mi, nego svi - rekao je Ivan Matović u razgovoru sa Srđanom Gajovićem.

Šešelj podseća da je Matović potpredsednik stranke Miloša Parandilovića.

- Miloš Parandilović je poznat po najekstremnijim govorima punim mržnje u skupštini. Sazreli su uslovi za zabranu te stranke - kazao je Šešelj.

Matović je spoemnuo i vatreno oružje i kazao da je ono bilo i u koloni 15. marta.

- 15. je bilo puno, ja sam doveo maltene celu zapadnu Srbiju. Ja nosim onaj megafon, i svaki drugi mi je rekao "Brate, ne idemo kući dok ih ne uništimo". Taj dan su se ljudi razočarali nisu ni bili organizovani, bilo bi krvi do kolena. On raz izaziva sve vreme, sad je velika razlika jer su sad ljudi još više naoštreni.

Teroristi blokaderi dogovarali su državni udar u restoranu hotela u Kraljevu.

A. I. je dodao da su hapsili predsednika Miloševića na Vidovdan.

- Studenti su svesni da sve lako može da se uništi. Mislim da ništa neće biti, ali mnogo manje fali neko 15-og. Ja bih samo krenuo na RTS, jedna grupa na Vladu, druga na Informer, treća na Hepi, bukvalno da ih razbijemo na paranparčard. I bukvalno, vidi, da se čak i veterani okrenuli da uđu unutra ili pogađaju. Ne da više brane, nego bukvalno da su ogromni napadi. Ako ne leže bolje... - objasnio je Ivan, dok su se okupljeni složili da ovo može da izazove građanski rat.

Kažnjivo je i planiranje terorističkih akcija, podseća lider radikala.

- Policija je trebalo i ranije da reaguje, ali nikad nije kasno dok nije sve propalo - kazao je Šešelj i dodao da blokaderi žele da napadnu na jedan važan praznik za Srbe - Vidovdan.

Objavljen je i tajno snimljeni razgovor sa plenuma Elektrotehničkog fakulteta.

Tu su predlagali da se uništi sve što je urađeno na Ekspu, da se vidi zašto su Surčinci rekli da se betoniraju raskrsnice.

- Na radionici je bilo sinoć raznih predloga, da se uništi do sada šta je urađeno na Ekspu, da se vidi zašto su Surčinci rekli da se betoniraju raskrsnice. Treći govor da bude šta ćemo da uradimo ako ne raspišeš izbore, kako smo jači od njega, kao ćemo ga pobediti. Obraćamo se većini Srbije, ali će većina glasati za SNS. Ako je Vidovdan, ja sam protiv rektora jer ima pe**rski glas - rečeno je na sastanku.

TREĆI SNIMAK: BLOKADERI PLANIRAJU BLOKADU I UNIŠTAVANjE EXPA PA PORUČUJU: "REKTOR IMA PEDERSKI GLAS!" pic.twitter.com/swNOphNvqo — Detektor laži (@LaziDetektor) June 25, 2025

Objavljen je i tajno snimljeni razgovor sa plenuma Filološkog fakulteta.

- Pitanje je što četoro dana pred protest nemamp plan. Svaki fakultet ima grupicu od 30 ljudi, ta grupa živi na fakultetu sedam dana, ali kada padne mrak kamufliramo se, momci puste bradu, devojke maske i izlazimo napolje - čulo se na sastanku pomenutog fakulteta.

"Dosta mi je više Žena u crnom"

Lider radikala je rekao da je potrebno organizovati slavlje povodom 30 godina od oslobođenja Srebrenice.

- Da im prkosimo, da im inat teramo, pa neka nas banda blokadera napadne. Zar da

Žene u crnom tog dana vode glavnu reč? Dosta mi je više Žena u crnom! - kazao je Šešelj. Foto: Novosti

Objavljen je tajno snimljeni razgovor sa plenuma Građevinskog fakulteta.

Tu su tražili rušenje Ekspo i SNS lokala. Najavili su napad na Ekspo.

Hteli su okupaciju Predsedništva i napad na Pionirski park! Hvalili su se i nasiljem na Predragom Terzićem.

- Malo se vrtimo u krug. Nemamo još ceo plan, videćemo da li ćemo da idemo na RTS, šta ćemo 28. Ofanziva na policiju, po predlogu ratnog veterana, mislim da je neophodno da narod krene u napad. Mislim da je to cela poenta, mi smo studenti bili simbol kao borimo se za pravdu, do sada. Mislim da je potrebno da narod spontano krene u neki vid nasilja, znači mi ćemo da pozovemo na građansku neposlušnost - čulo se na sastanku, ali nije precizirano ko je prisustvovao plenumu.

Kako su dalje naveli, planira se borba sa policijom, sa "ćacima", sa svima.

- Da li se sprovodi medijska kampanja kao da je nasilan protest da li ne, to narodu mora da se kaže. U suštini ja sam i dalje za ovaj plan, ja bih ga izneo večeras. Cilj raspisivanja izbora od momenta kada nama to odgovara. Sredstvo pravljenje nereda već od 28-og do 12-og kao sam pik za ono što će doći, i onda od 12-og nadalje. Policija je ta koja u međuvremenu prouzrokuje taj haos - dodaje se.

Potom je istaknuto, oni su ti koji organizuju nasilje, organizovano upadaju u haos.

- Postoji prilaz koji se dešava rečnim putem, oni na primer odatle dobijaju pesak. Postoji mogućnost da se rečnim putem takođe blokira, nije nemoguće, pričali smo sa čovekom. To je prva stvar, druga stvar, i da imaju sve ikada potrebne stvari tamo nemaju dve osnovne, to je voda i to je gorivo. Oni da bi pokrenuli mašine, tebi treba gorivo. Ja bih samo reko, rušenje SNS lokala i Ekspo lokala u Kralja Milana, ne znam da li ima još negde, to je po mom mišljenju idealna stvar, za Ćacilend me boli briga ako nećete, nećete. I onda 12-og da idemo na Ekspo kao finale svih tih omanjih akcija zato što, je*iga, sedam meseci smo "sapunjali mačora" - dodaju.

Kako su istakli, bitno je "sve ispucati" u dve nedelje, i da se raspišu izbori kako bi na leto krenula kampanja.

- Skidanje glave s ramena, ili kontrolisano nasilje - naveli su.

Svaki napad na policiju mora se skršiti na licu mesta, smatra Šešelj.

- Trebalo je u Novom Sadu da dobiju batine koje će pamtiti do kraja života. Nema više čekanja. Oni izazivaju krajnje negativne posledice po Srbiji - kazao je predsednik SRS.

Na grupi za dopisivanje Elektrotehničkog fakulteta "ćaskanje" objavljena je sveska sa planovima za "pena parti kod Žeksa".

Tražili su upad u Informer, Hepi i Pink, a planirali su i reprizu "zvučnog topa", ali i hakerske napade na neke portale.

Naime, iz konteksta navedenog teksta napisanog rukom može se zaključiti da je reč o planovima studenata u blokadi tokom protesta koji je najavljen na Vidovdan u Beogradu. Takođe, navedena je mogućnost da nakon 28. juna blokaderi organizuju "Pena parti kod Žeksa" (reč je o vlasniku TV "Pink" Željku Mitroviću), krečenje i deratizaciju stranačkih lokala (najverovatnije se misli na prostorije SNS-a), "oslobađanje" zgrade RTS-a, realizacija akcije "Pink Panter", kao za Republičku izbornu komisiju, ali usmerenu prema medijskoj kući Pink.

Posle Slavije skidamo prsluke. Po nekom zakonu, ti, ako si redar, na javnom skupu ostaješ tu i kada skineš prsluk. Pa ako hoćete da pravite sra*** posle Slavije, zamaskirajte se. Na sve ovo blokaderi, kako kažu, planiraju i decentralizovani kontrolisani haos. Između ostalog, planiraju da blokiraju saobraćaj sporom vožnjom od 20 km na sat. Usputnim kvarovima, lažnim radovima na putu. Kontinuiranim prelaženjem pešačkog prelaza. Biciklistima, zamenom signalizacije. Prevrtanjem kontejnera pa čak i postavljanjem dečijih kulica.

Blokaderi takođe spremaju udar na ekonomiju. I to predlažu. Otkazivanje pretplate za MTS, EON, SBB, JETEL. Neplaćanje računa. Povlačenje para sa bankovnih računa. Predlažu i zatrpavanje institucija e-poštom. Zauzimanje šaltera kao i hakerske napade na sve državne i, kako oni kažu, režimske portale. Blokaderi teroristi naglašavaju da im treba novi peti oktobar. Citiramo. "Ne pozivamo na građansku neposlušnost. Pozivamo na krivična dela. Ovo nema veze sa izborima, već da idemo ka radikalizaciji radikalizacije." Ovaj princip uzoze od irskih porodica u borbi protiv Engleza-.

Šešelj smatra da nadstrešnica u Novom Sadu nije mogla odjednom sama od sebe da padne.

Branko Babić kaže da blokaderi planiraju i ekonomski udar, da povuku sve pare iz banke.

Šešelj je ubeđen da Vučić neće da se povuče jer to ne može sebi da dozvoli.

- Da se povuče ne može. Zar da ga se sinovi i ćerka stide ako se povuče? Englezi su glavni predvodnici u ovom svemu. Ja ne bih bio bolećiv kao on i odmah bih krenuo sa striktnim sprovođenjem zakona i to bi nestalo začas. On ima svoju ideologiju, on je patriota. Nema bezgrešnog političara, ali ovo je ključna stvar - rekao je predsednik SRS.

Ako dođe do incidenta policija bi trebalo da se koncentriše na kolovođe, ali ne ove u prvim redovima, smatra dr Šešelj.

- Promena administracija u Americi je podbunila ove i tu je glavni uzrok njihove propasti. Da su sazrevali još dve godine pitanje je kako bi se režim sa njima obračunao - kazao je predsednik SRS.

Najbolesniji deo njihovog plana predstavlja pravljenje lažnih porno snimaka, a glavni cilj im je državni udar. Predviđaju i krađu goriva sa benziskim pumpa.

- Mi težimo ka haosu koji oni ne mogu izdražti. Ako mogu, ostaje nam samo državni udar - navode blokaderi.

Blokaderi teroristi u svojim objavljenim beleškama kao jedno od glavnih meta navode gradilište Ekspa i blokadu autoputeva.

- Da bismo izvršili bilo kakav pritisak, moramo ga blokirati minimalno tri nedelje. Mi njih možemo vratiti šest meseci unazad. Namera blokadera, kako navode u beleškama, jasna je. Cilj je da ne bude samo haos u Beogradu, već da haos bude svuda. Mišljenje je da je deset do petnaest hiljada ljudi dovoljno da su rušili Ćaciland, jer to se radi sedmog dana. Najzad u svojim beleškama blokaderi iznose i više nego konkretne predloge. Citiramo. Sečenje kabla da ne mogu ljudima deliti račune za struju, piš**** po zgradama policije, blokade najveće garaže u celom gradu, krađa goriva sa državnih pumpi, ti sipaš pa platiš, samo ne plati. Ipak, možda, najbolesniji deo njihovog plana predviđa i snimanje lažnih filmova za odrasle. Napraviti deepfake por***** političara. Dat primer Vučić i Mali - navode oni.

Otvoreno veličaju nacizam

Blokaderi Aleksa G. i Željko J, koji su bili u grupi koja je napala Miloša Pavlovića i pogrdno skandirala na njegov račun u Studentskom gradu, pokazali su koja je njihova prava ideologija!

Foto: Printskrin

Naime, kako se može videti na slikama, ova dvojica otvoreno poziraju sa kukastim krstom, najvećim simbolom nacizma!

Šešelj kaže da Vučića najviše pogađa kad mu vređaju decu.

- Strane službe su mu našli slabe tačke i udaraju na te njegove slabe tačke. CIA ima za sve od nas to, a od mene su digli ruke - rekao je Šešelj.

Predsednik SRS je rekao da se sve jasno čuje na snimcima koji inkriminišu blokadere.

- Onaj koji je snimao je shvatio u čemu je i ovim je sebe eskulpirao - kazao je lider radikala.