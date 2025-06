(UŽIVO) VUČIĆ NA RTS: Blokaderi će pokušati nasilje i to na Vidovdan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na RTS gde govori o najvažnijim temama za građane Srbije.

Foto: Printskrin

Na samomo početku predsednik je potvrdio informacije da je sinoć pucano na prostorije Srpske napredne stranke.

- Pucano je na prostorije SNS u Vrnjačkoj Banji. Reč je o čoveku koji je učesnik svih protesta. Lice koje se slikalo sa svim licima iz opozicionih stranaka. To su očajnički potezi onih koji su izgubili a ne mogu to da prihvate. Pokušaće još nasilja i to na Vidovdan, na najvći srpski praznik kada bi trebalo da saborujemo. Gledaće da napadaju Srbe i srpsku decu, ali posle toga dolazi kraj.

Ukazao je na to da se vodi kampanja i na RTS protiv jedne političke opcije.

- Zašto me niste pitali oko utakmice Železnika? Vama na RTS nije ni vest to da je neko pokušao da ubija ljude. Gde vam je to u hedovima? Da ja nisam došao to kod vas ne bi ni bila vest. Dozvoljeno je u ovoj zemlji ubijati lažima i neistinama ne samo Vučića nego i svih neistomišljenika. Neće se tako nešto dogoditi, gotovo je sa tim. Na kraju dolazi vreme odgovornosti. Sa druge strane želim da kažem da će svi odgovorni izaći pred lice pravde. Vreme za odgovornost dolazi.

- Ponosan sam na zakone koji su usvojeni, posebno o alimentacionom fondu, i stambenim kreditima za mlade. To su fantastični zakoni. Zakon o alimentacionom fondu je ispunjeno obećanje. Neodgovorni roditelji, najčešće očevi, biće dužnici države, ali ono što je najvažnije dete će odmah biti obezbeđeno. Država istog trenutka obezbeđuje novac majkama i deci.