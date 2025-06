"SVE U SVEMU, TUŽNI SKUPOVI" Vučić o blokaderima foteljašima: NJihova ideja je bila da organizuju grupno gladovanje, tri dana da budu zvezde

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je 800 ljudi prosečno po gradovima bilo juče na ulicama.

- Sve u svemu, tužni skupovi. Planirali su, naravno uz ometanje izbornog procesa, jer im je jasno šta će narod reći i u Zaječaru i Kosjeriću, da organizuju i grupno gladovanje i ne znam kakve trikove, ja vas molim da u tome ne učestvujete. Njihova ideja je bila, imamo i audio snimak, da organizuju grupno gladovanje, 3 dana budu zvezde, da njihovi novinari plaču nad njihovom sudbinom lažno, i sve vrste glupiranja su planirali. Vi ste ozbiljni momci, ja vas molim da to ne radite. To možete da radite baš u situaciji potpunog očaja - rekao je.

Kaže da navođenje Nikolićevog štrajka glađu kao relevantnog primera nije dobro:

- Tada nije imao drugog izlaza. Imali smo za 3 godine izgubljenih 500 hiljada radnih mesta, Kosovo je proglasilo nezavisnot a oni su ćutali, sve je propadalo, dinar je pao, to je bila bitna za opstanak. Sada ti koji najviše protestuju imaju plate najviše u istoriji. Sada takvih razloga nema. Uzdajte se u svoj rad. Vrlo brzo će stvari biri u redu, a onda ćete morati da učite i nadoknađujete. Moja molba da to ne radite. Ne znam kako bih ja mogao da pogledam u lice vaše roditelje, ili bilo koga drugog. Da samo razmišljam jednu noć da neko ozbiljno štrajkuje glađu. Ovi što su oni govorili da štrajkuje glađu, oni nisu štrajkovali glađu. Ovo ponavljam 10. put jer postoje stvari koje ja znam - oni su lagali. To je mnogo teška odluka i to svakako trajno narušava zdravlje ako želite da u tome ostanete. To nije dijeta, to ne ide tako. Nemojte da narušavate svoje zdravlje zbog delom naše nesposobnosti, straha da ne povredimo nekoga, jer na kraju i ta deca su naša deca i vratiće se jednog dana na pravi put, ili zbog neodgovornosti mnogih drugih. Nemojte sebe da ugrožavate, to je moja molba - naveo je Vučić.