ŠEŠELJ OBJASNIO ŠTA REMETI BALANS U BiH: Vođstvo muslimana želi da dominira nad Srbima i Hrvatima

BALANS u BiH najviše narušava očigledan cilj muslimana i njihovog vođstva da dominiraju nad Srbima i Hrvatima, kao što je bilo pod komunizmom, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: V. Danilov

- I Srbi i Hrvati su to iskusili i ne pada im na pamet da pristanu na to - rekao je Šešelj.

Ističe da su Hrvati u BiH u još gorem položaju.

- Hrvati nemaju svoj entitet, a nemaju ni svog predstavnika u Predsedništvu BiH. Po Dejtonskom sporazumu to moraju da imaju. Glasačka mašinerija stoji u rukama muslimana i, kad se bira Hrvat u Predsedništvo BiH, uvek ga izaberu muslimani - kazao je Šešelj za Informer TV.

Ističe da je Željko Komšić formalno Hrvat, a ispunjava sve što mu nalože muslimani.

- Mi smo Srbi takvog imali ranije - Bogića Bogićevića. On je bio član Predsedništva Jugoslavije i ispunjavao sve naloge Alije Izetbegovića. Umesto da brani Jugoslaviju, on je izvršavao Alijine naloge. Sad je takav Komšić. On izvršava muslimanske naloge protiv Hrvata, protiv svog naroda - konstatovao je Šešelj.

Kad bi BiH postala unitarna, Srbi i Hrvati bi morali da se isele, kazao je predsednik SRS.

- Tamo im ostanak ne bi bio moguć - upozorio je Šešelj.