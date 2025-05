OGLASIO SE DINKO GRUHONJIĆ: Na Milovoj TV brani teroriste, napada Vučića i spominje krvoproliće (VIDEO)

VOĐA blokadera Dinko Gruhonjić otrčao je na TV Mila Đukanovića da glumi žrtvu, napada Vučića i suptilno preti, stvarajući alibi za krvoproliće!

Foto: Medija centar Beograd

Iako su njegovi štićenici, koji su planirali državni udar, neosnovano pušteni, Dinko priprema teren za dalju eksalaciju.

Na pitanje novinarke, da li predsednik Aleksandar Vučić upotrebljava "čak i najteže mehanizme kako bi se branio od onih koji se bune protiv njega", Gruhonjić je rekao da u to nema nikakve sumnje.

- Mislim da u to nema nikakve sumnje da on to pokušava. Zato što znamo kakva je ličnost u pitanju - rekao je.

Šta to sprema Dinko?

Pogledajte OVDE: