KANDIĆKA IDE KORAK DALJE, SAD LOBIRA STRANIM AMBASADAMA Na sve je spremna da se on, koji krši zakon, dovede na vlast uz pomoć ulice

Sada je jasno kao dan - rektor Vladan Đokić je "igrač" Nataše Kandić, jednog od najvećih neprijatelja srpskog naroda koji je hodao ovom državom.

Foto: Z. Jovanović/ATA images

On je to svima jasno stavio do znanja, a podrška je zdušna i obostrana.

Nakon što je njihova uska saradnja raskrinkana , Kandić se bacila na novi zadatak - kreće da lobira po stranim ambasadama da se rektor Đokic, koji krši zakone, dovede na vlast uz pomoć ulice!

Evo šta je objavila na društvenoj mreži "X".

Foto: X Printksrin