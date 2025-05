U NIŠU se danas održava centralni događaj svenarodnog sabora.

Vučić govori u Nišu: Tražim poverenje za Pokret za narod i državu

Uz ovacije "Aco Srbine" Niš je dočekao predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svenarnodnom skupu.

Podseća da su neki 21. marta pokušali da ukinu pravo na slobodu okupljanja, govora i drugačijeg mišljenja.

- Pokušali su da ukinu demokratiju i uvedu teror u našoj zemlji. Iživljavajući se misleći da je najbolje što može da postoji da terorišu druge ljude. Prevarili su se u tome jer nisu razumeli slobodarski duh našeg naroda i da je te večeri konačno njihova obojena revolucija došla do kraja. Te večeri je narod razumeo da kad bi se takvi dočepali vlasti da demokratije ne bi bilo i da bi terorisali sve one koji bi im se suprostavili. Džabe im ogromni novci spolja, vidite kako ih primaju strani gradonačelnici, kako je sve bilo organizovano samo sa jednim ciljem da Srbija bude srušena - kazao je on.

Ukazao je na uticaj stranog faktora na obojenu revoluciju, te da su došli do zaključka da moraju da sruše Srbiju.

- Kada su videli pre nekoliko godina da se Srbija najbolje snalazi u vreme kovida, da najbrže raste i u vreme i posle kovida, i kada je svima njima u Evropi i svetu postalo jasno da to ide tako, naročito nekima u regionu, zašto bi to njima odgovaralo? Menja se balans na koji su svi oni naučili. Dugo je operacija rušenja Srbije pripremana. Dugo je ulagano i protiv našeg pravosudnog sistema, tužilaštva... Mnogo dugo i mnogo novca je uloženo u medije u Srbiji koji su postali prava platforma za rušenje Srbije. Milijarde evra su ulagane u rušenje Srbije i zamalo da im to pođe za rukom - naveo je on.

Ukazao je na uticaj USAID i druge agencije koje je Donald Tramp ukinuo i na to koliko je novca ušlo iz evropskih i susednih zemalja.

- Krenuli su u nemilosrdan, do sada najteži napad na Srbiju. Uspeli smo zbog toga što ste to razumeli i što niste hteli da zemlju predate tuđinu u ruke - kazao je on.

Kosovo i Metohija je naš zavet, a u Nišu politiku vode i državu ruše oni koji otvoreno govore da su za "nezavisno Kosovo", kazao je.

- Kako je moguće da smo takve prihvatili za nekakve vođe? Kako je moguće da su ti u prošlosti okupljali veliki broj ljudi? Moguće je. Dogode se vremena kad mulj ispliva na površinu, kada najgori dobiju pozornicu za svoja nedela. Bezbroj je takvih primera u istoriji, ali je dobro što nikada brže naš narod nije sve razumeo i sve shvatio. Dobro je da smo krenuli da se suprostavljamo - kazao je on.

Podsetio je na napad na dr Jerkana.

- Ta slika doktora Jerkana, lekara, legende. napadaju ga, udaraju, gađaju jajima, i ne mogu da stanu i kada čovek ide i odlazi od njih ni tada vam nije dosta. Nisu razumeli da su te večeri leđa doktora Jerkana postala srce svake osobe u Srbiji. Konačno sam, kako kažu postao nadležan. Nema više vaših zahteva, ne zanimaju me više vaši zahtevi! Gotova je priča! Sad slušam narod koji nije bahat, osion i arogantan, narod koji hoće budućnost, koji hoće da radi i koji neće da mu nerad i neznanje vode državu - poručio je Vučić.

Srbija je zemlja svih nas, kazao je i poručio političkim protivnicima da je uvek spreman da razgovara.

- Hajde da razgovaramo, da se problemi ne rešavaju na ulici, da se vratimo u institucije sistema, da budemo ujedinjeni i da Srbija ide brže napred. Neka se nerviraju svi drugi oko nas, a da mi idemo napred kao brzi voz! Odbiće nas i mi ćemo opet da im pružamo ruku jer znamo da Srbija pripada svima. Ova zemlja pripada našem narodu! Ova zemlja hoće da ide napred, da uči i radi - kazao je on.

Kaže da su mnogi mladi ljudi zavedeni, manipulisani različitim trikovima sa društvenih mreža i od strane profesora.

- Za te profesore kažem da neće dobiti prebijenog dinara dok ne počnu da rade svoj posao. Za nerad i politički aktivizam para nema! Nazad na fakultete, da vratiš državi ono za šta te država plaća. Do tada se žali kome hoćeš, od Strazbura, pa do Brisela, a možete i da plivate preko Atlantika, verujem da ćete to moći da preplivate za tri sata koliko brzo trčite - rekao je Vučić.

Zatražio je aplauz za selektora Dragana Stojkovića Piksija.

- Piksi, da pobediš Albaniju - poručio mu je.

Kaže da je bivša vlast samo jednu fabriku dovela u Niš i da je ona napustila Niš.

- Danas je u Nišu zaposleno 28.500 ljudi više nego tada, iako imamo manji broj ljudi. Pogledajte kakvu smo razliku napravili. Uradili smo auto-put ka Solunu, Skoplju, zaobišli Sićevačku klisuru, izgradili auto-put do bugarske granice, gradimo brzu prugu do Dimitrogvrada, prugu do Brestovca, gradimo brzu prugu Beograd-Niš i time Niš postaje najbolje povezan grad u Srbiji, srce Srbije. Što neko drugi nije uradio to? Kažu da je sve urađeno našim parama? Pa, i tad su bile naše pare - kazao je Vučić.

Ističe da će biti izgrađen i drugi naučno-tehnološki park.

- Gradimo porodilište i na najbrži i najbolji način ćemo izgraditi najbolje porodilište u Srbiji - obećao je on.

Grad će od 1. jula imati beslatan prevoz i svi će imati besplatne udžbenike u svim opštinama, obećao je.

Kaže da će besplatni udžbenici biti od 1. do 8. naroda.

- Mislim da su to velike, važne vesti za Niš - kazao je on.

Ništa u Medijani uraditi neće, naveo je.

- Imaće trik operacije da su dali cvet komšinici, a ništa nisu uradili osim što će biti malo bogatiji - kazao je.

Traži poverenje za Pokret za narod i državu.

- Znam da i sam moram da se menjam. Biću tu koliko mogu da pomognem, ali znam da dolazi vreme za mlađe, za ljude koju su bili van politike. Molim da to dobro razumete. Ja sam politički veteran i nisam naučio da gubim. Rekao sam političkim protivnicima da me neće nikad pobediti jer sam znao koliko su loši, ali mi moramo sebe da menjamo i da čujemo ljude koji nas kritikuju, da razumemo zbog čega nas kritikuju i da im izađemo u susret - kazao je on.

Pitao je ljude da li su saglasni da funkcioneri ne slušaju dovoljno narod, a ljudi su aplaudirali.

- Srbija mora se pozicionira. Ova zemlja kad je bilo najteže nije se odrekla svojih tradicionalnih prijatelja - izjavio je on, govoreći o geopolitičkoj situaciji.

Podsetio je da nije uveo sankcije Rusiji i da je u Moskvu išao da se bori za bolju cenu gasa, za našu zemlju.

- Potreban je pristup u kojem ćemo jasno da definišemo stvari. Vidite kako oni trče do Brisela, biciklom do Strazbura... Ti ljudi su na svoju sramotu i na sramotu onih koji ih podržavaju išli da opanjkavaju sopstvenu zemlju. Zamislite mene da idem u inostranstvu i da pričam o njima. Kad idem u inostranstvo idem da ovim mojim širokim leđima branim ovu Srbiju koju volim više od svega - poručio je Vučić.

Najavio je izbore, ali je poručio političkim protivnicima da ih ne traže previše.

- Izgubićete mnogo većom razlikom nego prošli put. Izbora će biti kada nadležne institucije donesu odluku, a oni su apsolutno nenadležni da izbore traže. Mišljenje nenadležnih nije važno, ali nadležni kad donesu odluku počistićemo ih kao uvek, ali malo ubedljivije - rekao je Vučić.

Kaže da je znao da "narod niko ne može da zaustavi".

- Ovde u Nišu sam dužan da vam kažem koliko vas volim i koliko sam vam zahvalan. Kad nas neko pritiska setim se vas, vaše ljubavi prema Srbiji, vaše podrške. Vi ste Srbija. Setim se svake vaše žrtve, što je neko iz Sombora došao. Hvala tim divnim ljudima, hvala vam na ogromnoj ljubavi i ogromnoj podršci. Glavna poruka za druge je da je gotovo sa zahtevima, a Niš je nova oslobođena teritorija. Cela Srbija biće uskoro oslobođena. Vuk je zimu preživeo, ali je dobro zapamtio ko je Srbiju hteo da ruši. Sledi pitanje odgovornosti i za jedne i za druge i od nje neće moći da pobegnu. To što su uništavali Srbiju možda bismo mogli da oprostimo, ali što su nam uništavali decu, škole, vrtiće i fakutlete nećemo ni oprostiti, ni zaboraviti. Za to će da odgovaraju. Za odgovornost nema skretanja pogleda u stranu! Nema i neće ga biti! Hvala vam svima, mnogo vas volim! Neka živi Srbija, neka živi sloboda! Do konačne pobede - kazao je Vučić i mahao srpskom zastavom.

Vučić: Hvala Nišu, hvala Srbijo!

Studentkinja Marija Stanković: Danas sam ovde ne samo kao student, već kao deo jedne Srbije koja ide napred

Marija Stanković, studentkinja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu takođe se obratila okupljenim građanima u Nišu.

- Danas sam ovde ne samo kao student, već kao deo jedne Srbije koja ide napred, koja se budi, dostojanstvene, hrabre, svesne.

Prof. Volarević: Nema segmenta gde Srbija nije lider u regionu

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu prof. dr Vladislav Volarević obratio se okupljenima.

- Ponos mi je da sam danas u ovom gradu. Ovi spomenici su granica, međa između nas i naših neprijatelja. Oni su i stubovi na kojima ponosno stoje i Niš i Srbija i vekovima odolevaju izazovima, a izazova ima i danas. Srbija stoji na raskrsnici. Pokušaj destabilizacije Republike Srpske... Šta treba biti naš odgovor? Isti onaj koji je imao naš narod vekovima iza nas: sabornost, hrabrost, vera u našu srpsku crkvu i naše rukovodstvo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predsednik Vučić je najpre ojačao temelje ove naše srpske kuće. Danas smo vodeća zemlja u ovom delu sveta. Mi u nauci zaključke donosimo isključivo na osnovu rezultata a oni su takvi da nam mogu pozavideti i diviti se svi. Uspeli su da dignu standard, izgrade kilometre auto- puteva, nema segmenta gde Srbija nije lider u regionu. Ne smemo dozvoliti da Srbija stane, moramo raditi jače. Na nama profesorima je sada možda i najveća odgovornost. Moramo se izboriti za našu mladost, da svaki student ima pravo da studira. Znanje je rad i trud i taj put moraju slediti. Siguran sam da će u narednoj deceniji Srbija biti lider u inovativnoj terapiji. Daćemo sve od sebe da naši pacijenti imaju prilike da primene lek. Nigde toplije ne greje sunce nego srpsko sunce, nigde lepše ne miriše cveće nego cveće naših livada i najlepše žubori naš srpski potok - poručio je Volarević.

Inače, prof. dr Vladislav Volarević s Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu je na prestižnoj listi Univerziteta Stanford treću godinu zaredom među 0,05% najcitiranijih naučnika planete u istraživanju matičnih ćelija

Prosvetni inspektor Dragana Krstić: Boli me haos koji smo imali prethodnih meseci

Penzionisani prosvetni inspektor Dragana Krstić obratila se takođe okupljenim građanima.

- Obavljala sam svoj posao vrlo profesionalno. Ovde pred vama govorim kao neko ko nema politički motiv, već kao neko ko se celog života borio za obrazovanje i budućnost ove zemlje. Upravo zato boli me haos koji smo imali prethodnih meseci. Niš je univerzitetski centar. Teško je videti da se na univerzitetima umesto znanja pretvaraju u poprište političkih obračuna. Još je teže kada vidimo da imamo teror nad ljudima koji su odani znanju i obrazovanju, a istovremeno njihovi mentori su pod pretnjama i pritiscima ponižavani. Naš Filozofski fakultet bi trebalo da bude poprište znanja, a ne da se proganjaju naši profesori ove ustanove. Srbija nije i neće biti talac tuđih interesa. Neće dozvoliti da se pod izgovorom slobode sprovodi anarhija. Ne damo naše škole i decu onima koji misle da manipulišu.

Gradonačelnik Niša: Urađeni veliki projekti u Nišu

Gradonačelnik Niša Dale Pavlović obratio se okupljenima na Trgu kralja Milana u Nišu.

- Poštovani građani Niša, uvaženi predsedniče Aleksandre Vučiću, dragi prijatelji iz čitave Srbije, dobrodošli na svenarodni skup u Nišu. Svojim prisustvom pokazujete snagu i veru u bolju budućnost. Zajedno s našim predsednikom krenuli smo da radimo i gradimo, uradili smo brojne projekte u Nišu. Niš je svake u prethodnih 10 godina otvarao po jednu fabriku, što je veliki uspeh. Povećali smo broj zaposlenih za 30.000 ljudi. Gradimo novo niško porodilište koje će biti značajno za sve mlade ljude koji grade svoje porodice. To je ono što mi želimo. Posvećen sam da Nišlije imaju bolji život i za to ću se boriti. Želimo da gradimo normalnu i pristojnu Srbiju. Ova poruka koju želimo da pošaljemo jeste poruka mira i jedinstva. Mi želimo da kažemo ne nasilju, ne podelama, mi želimo da gradimo veru u bolju budućnost i da zajedno radimo i gradimo. Rešenje nije u blokadama, već u marljivom učenju, izgradnji, radu. Za to ćemo se boriti. Vi, građani Niša, ste motor napred za napredak Srbije. Zato vas molim da nastavimo da gradimo i radimo, da naš Niš koji je bio, i bude u budućnosti ponos čitave Srbije. Ne damo Niš! Živeo Niš! Živela Srbija! - poručio je Pavlović.

Ministar Mali podelio energiju sa svenarodnog skupa u Nišu

- Kakvi sjajni ljudi na Svesrpskom saboru u Nišu! Kakva energija! Ovo su ljudi koji vole Srbiju, koji su ponosni na uspehe svoje zemlje! - poručio je na Instagramu Siniša Mali.

Vučić sa Piksijem

Pevao Aca Lukas

Šešelj za "Novosti" sa svenarodnog skupa u Nišu

Najduža srpska zastava razvijena u Nišu

Najduža zastava Srbije koja je bila prikazana na svenarodnom saboru u Beogradu razvijena je u Nišu.

Ana Brnabić za "Novosti": Ljudi odlučili da kažu stop teroru, nasilju i mržnji

- Od današnjeg dana očekujem veliki broj ljudi, u stvari, već je došao, ne radi se ni o broju ljudi, već o atmosferi ljubavi i zajedništva, ljubavi prema Srbiji. Radi se o tome da su ljudi odlučili da kažu stop teroru, nasilju i mržnji.

Mali sa narodom

Ministar Mali za "Novosti" na svenarodnom skupu u Nišu

Sve više ljudi pristiže na svenarodni skup u Nišu

Ministar Gašić iz Niša: Dosta nam je blokada!

Ana Brnabić stigla na svenarodni sabor u Niš

Podrška iz Kragujevca: "Došli smo da podržimo Vučića koji se bori za mir"

- Dolazim iz Kragujevca, iz sela Velike Pčelice. Danas smo u Nišu da podržimo predsednika Republike Srbije koji se bori za mir i stabilnost države i napredak. Očekujemo da se situacija smiri i da država krene napred - poručio je jedan od građana.

Vučević za "Novosti": Očekujem rekordan skup, da se borimo za narod i državu

Predsednik SNS-a Miloš Vučević govori za "Novosti" sa svenarodnog sabora u Nišu.

Više o tome u našoj posebnoj vesti.

Prof. dr Milorad Jerkan za ''Novosti'' sa svenarodnog sabora u Nišu

Vučić sa terase Predsedništva: Vidimo se u Nišu

Jedan od najstarijih učesnika svenarodnog sabora stiže u Niš

Ivo Pisarević iz Miloševca, starina od 85 godina, predsednik Udruženja potomaka ratnika od 1912-1918, prisustvovaće svenarodnom saboru u Nišu.

Verovatno će biti najstariji učesnik. Nije član SNS ali će se učlaniti u Pokret. Bio je na svenarodnom saboru u Beogradu, ali i svugde je stigao da čuje predsednika Vučića - Jagodinu, Smederevo...

Ministar Glišić za "Novosti" iz Niša

Ministar za javna ulaganja Srbije, Darko Glišić, govorio je za "Novosti" iz Niša.

Beograđanin na saboru u Nišu: Došao sam da podržim Vučića

Ministar Selaković iz Niša za "Novosti"

Nikola Selaković, Ministar kulture Srbije, govorio je za "Novosti" sa svenarodnog sabora u Nišu.

Ministarka Žarić Kovačević za "Novosti" sa svenarodnog sabora

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije Jelena Žarić Kovačević govori za "Novosti" sa svenardonog sabora u Nišu.

Počeo zabavni program

Zabavni program počeo je na centralnoj bini, razvilo se kolo na Tgru kralja Milana. Kako javljaju naši reporteri, vlada vesela atmosfera.

Svi sa nestrpljenjem očekuju koncert Ace Lukasa.

Stigao predsednik SNS-a Miloš Vučević

Miloš Vučević, lider SNS-a stigao je na svenarodni sabor u Nišu.

Vučić u nesvakidašnjem izdanju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz kuhinje hotela Nais u Nišu gde je spremao ćevape.

Vučić se uključio u program iz kuhinje gde sprema hranu u kecelji.

Foto: Printksrin

- Oni prave neverovatne ćevape. Onda sam došao da vidim kako to izgleda. Sve ovo što je u redu to je on radio, a ovo što je razbacano to sam ja. Stigli su ćaciji, oni su na terasi, moraju da se nahrane lepo. To ja ćacije služim, stigla je i Ana Brnabić, stigli su i naučnici - rekao je Vučić.

Više o tome u našoj odvojenoj vesti.

Građani došli u Niš da pokažu sabornost i slogu

Građani iz Niša, ali i drugih gradova i opština Republike Srbije, došli su u najveći grad jugoistočne Srbije da podrže jedinstvo države, čuju šta predsednik ima da kaže i zajedno sa Nišlijama pokažu da je dostojanstvena Srbija većinska Srbija.

Građanin iz Gornjeg Milanovca poručio je da je najpotrebnije jedinstvo države i da ne dozvolimo da nam državu ugroze spolja.

Predsednik Skupštine grada Niša za "Novosti"

Predsednik Skupštine grada Niša Prof. dr Igor M. Novaković govori za "Novosti" sa svenarodnog skupa u Nišu.

Vučić u 13 časova u drugačijoj atmosferi

Vučić bi trebalo danas u 13 časova da se uključi uživo iz Niša u drugačijoj atmosferi.

Sve spremno za današnji skup

U centru Niša, na Trgu kralja Milana, sve je spremno za današnji centralni skup svenarodnog sabora, a građani su već počeli da se okupljaju.

Na bini koja je postavljena piše "Ne damo Srbiju", a postavljena su i dva video bima preko kojih će građani kasnije moći da prate program, a na kojima se sada vijori zastava Srbije.

Ana Brnabić: Dođite u Niš

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pozvala je sve da dođu u Niš na svenarodni sabor.

- Danas je dan kada kažemo iz Niša: Stop teroru, stop mržnji i stop nasilju. Danas je dan zajedništva, da proslavimo još jednom pobedničku Srbiju - poručila je Brnabić.

Golubović: Niš grad velikog srca, drago nam je što smo deo ove velike priče

Direkotr Turističke organizacije Batočina, Saša Golubović, podelio je za "Novosti" šta očekuje od svenarodnog skupa u Nišu.

Gužva na štandovima: Nišlije pristupaju Pokretu za narod i državu

Na štandovima za pristup Pokretu za narod i državu gužva je od ranih sati.

Nišlije masovno dolaze kako bi pristupili novom pokretu koji je osnovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Glumica Iva Štrljić: Došla sam u Niš da pokažem koliko volim svoju zemlju

Proslavljena Glumica Iva Štrljić rekla je za "Novosti" sa svenarodnog skupa u Nišu da je došla da pokaže koliko voli svoju zemlju.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam dobila priliku da vodim revijalni deo programa. Kada razgovaram sa mladim ljudima uvek ističem koliko je važno pokazati koliko voliš svoju zemlju, a danas je ovo način da u Nišu to pokažemo - kaže ona.

Otkrila je i šta nas očekuje u zabavnom delu programa koji je na programu od 13 do 18 časova.

- U prvom delu programa moći ćete da uživate u nekoliko tačaka kulturno-umetničkih država, biće trubača, nastup Ace Lukasa. Da punim srcem iskažemo svoju emociju prema našoj zemlji - ističe ona.

Pavlović za "Novosti": Gradićemo Niš i uvešćemo ga u bolju budućnost

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović pozvao je sve ljude na svenarodni sabor i istakao za "Novosti" da će današnji skup propagirati mir i jedinstvo srpskog naroda.

- Današnji skup će propagirati mir i jedinstvo srpskog naroda. Ono što mi želimo je suverenost i nezavisnost. Siguran sam da će veliki broj Nišlija doći i prisustvovati skupu i ja ih pozivam da u miru i dostojanstvu pokažemo kakve vrednosti mi želimo - kaže on.

Više o tome u našoj odvojenoj vesti.

Postavljena bina

Spremna je bina sa koje će se obratiti predsednik Srbije građanima Niša.

Bina je postavljena Trgu kralja Miljana, a centralni događaj sabora počinje u 18 sati.

Vučić se obraća u 18 sati, bogat program tokom dana

Program u okviru svenarodnog sabora u Nišu počeće zabavnim sadržajem od 12 časova, dok će mu on prisustvovati od 16 ili 17 časova, nakon obavljenih sastanaka. On je naveo da će se u Nišu susresti sa profesorima i istaknutim ličnostima koje su u poslednjih 15-20 dana pristupile pokretu.

- Svi ćemo se zajedno pojaviti tu i jedan od tih novoučlanjenih iz Niša, jedan od najboljih svetskih naučnika koji nikada nije bio član jedne partije, pojaviće se sutra i na bini i govoriti o budućnosti Srbije - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, građani će danas čuti drugačiji program koncipiran na tome da Niš treba da bude grad napretka, novih fabrika, novih postrojenja, naučno-tehnoloških parkova. Dodao je da će mnoge lokalne samouprave, gotovo sve sa juga Srbije, predstaviti svoje turističke, kulturne, sportske i druge ponude.

Predsednik Vučić, koji je za Niš uradio najviše i bez čije inicijative bi ovaj grad, ali i cela jugoistočna Srbija koja gravitira ka tom centru, ostala i dalje nerazvijena, podsetio je na rezultate u poslednjih deset godina:

- Ja sam došao u Niš 2014. godine i bila je livada gde je danas jedan od najmodernijih kliničkih centara u regionu. Tada je bilo 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom, a 2023. je bilo više od 10 puta više ljudi koji su koristili taj aerodrom. Izgradili smo novu zgradu, izgradićemo novi kontrolni toranj, proširenje piste i sve drugo - kazao je Vučić.

- Niko nije ni sanjao da ćemo to tako brzo da izgradimo.

Na današnji skup je pozvao ranije i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je istakao da će na skupu biti promovisani mir, jedinstvo srpskog naroda i celovita srpska država. On je naveo da će na skupu biti postavljen šator gde će građani moći da pristupe Pokretu za državu i narod, kao i da će biti predstavljene turističke organizacije i izlagači iz brojnih gradova.

Pavlović je rekao da će biti postavljeni šatori ispod kojih će biti predstavnici ministarstava, gde će moći da se pogleda njihov program, a Niš će imati veliki štand. "Govornici kreću da govore u popodnevnim satima.

Ono što je važno je da će u Nišu da se promoviše mir, jedinstvo srpskog naroda i da se promoviše celovita srpska država, nepovredivost naših srpskih granica. Pozivam sve ljude dobre volje i sve Nišlije da dođu", rekao je Pavlović.