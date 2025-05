USTAŠA KOG SU BLOKADERI FOTELJAŠI POZDRAVLJALI: Srbofob Bartulica danas organizuje konferenciju o ''zločinima'' antifašista, brani Stepinca!

SRBOFOB i ustaša Stevan Nikola Bartulica, kojem su blokaderi foteljaši išli na poklonjenje u EP i koji im je otvoreno poručio da moraju da ''priznaju agresiju Srbije'' 90-ih godina, ali i da naša zemlja plati nekakvu odštetu njegovoj Hrvatskoj koja je proterala na stotine hiljada Srba, danas organizuje konferenciju na kojoj će tvrditi da su antifašisti u Drugom svetskom ratu bili ''zločinci'', a da je krvolok i zver Stepinac nekakav nevin ''borac za pravdu''. Još jedno izvrtanje istine i revizija istorije na delu!

Ujedno će u EP otvoriti i izložbu o zločinima komunizma, u okviru koje će biti predstavljen i “progon blaženog kardinala Alojzija Stepinca”.

Podsetimo srbofob Bartulica otvoreno je blokaderima foteljašima u lice rekao da Srbija treba da ''prizna'' nekakvu agresiju i da plati ratnu odštetu, oni, u antisrpskom maniru aplauzom i osmesima aminovali svaku reč ovog osvedočenog srbomrzca.

- Nema poverenja bez priznavanja istine, a istina nekad može biti gorka, ali bez toga nema napretka! Izveštaj o napretku Srbije prilično objektivno prikazuje stanje u toj zemlji. Svi znamo da Srbija nije zemlja liberalne demokratije evropskog tipa. Još uvek je zarobljenA svojim nacionalnim mitovima. Nema normalizacije odnosa s Hrvatskom sve dok Srbija ne prizna odgovornost za agresiju 90-ih godina i pristane isplatiti ratnu odštetu žrtvama! To je minimum što može napraviti kao znak pomirenja. Poruka na kraju studentima: Dobro je da se zalažete za evropske vrednosti, a to za vas mora značiti pomirenje s Hrvatskom i priznanje krivnje za sve što je učinjeno našem narodu 90-ih godina. To su isto evropske vrednosti. Napisao je srbofob bartulica sa porukom na kraju: ''CroatiaFirst''. Rekao je tada ustaša Bartulica antisrpskim blokaderima foteljašima, na šta su mu oni, cereći se aplaudirali, pljujući na sve srpske žrtve u paklu kvislinške genocidne NDH-a, kao i u toku krvave dezintegracije SFRJ, kada je povampirena ustaška ideologija završavala započeti posao Pavelića i Stepinca.