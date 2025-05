VUČIĆ O SNIMKU KASAPLJENJA TORTE SA NJEGOVIM LIKOM: To najbolje pokazuje vododelnicu između nas i njih

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prokomenatrisao je snimak sa privatne proslave na kojem se seče torta sa njegovim likom.

Foto: Tanjug AP

- To što mnogi u Srbiji žele da me seku od vrata, usta, da me ubiju ovako, onako... nemam nikakav problem sa tim. Ja sam ovde u srcu Moskve, toliko se slobodno osećam i slobodarski, i na svakom drugom mestu u svetu... Mislim da i to samo govori o našim razlikama, planovima, moj posao je da radim za Srbiju, a ako je njihov posao da me metaforično ubijaju, to je nešto što najbolje pokazuje vododelnicu između nas. Pozivam ljude da 16,17. i 18 dođu u Niš da pokažemo kakvu Srbiju želimo - rekao je Vučić.