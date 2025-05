VUČIĆ VEČERAS KOD PUTINA NA VEČERI: Važni sastanci srpskog predsednika danas u Moskvi

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Moskvi, sastaće se danas sa njegovom svetosti patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom, kojem će tom prilikom uručiti i Orden Republike Srbije za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje.

Foto: AP

Kasnije, predsednik Vučić imaće sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim, nakon čega će prisustvovati svečanoj večeri u Kremlju, koju u čast šefova delegacija, priređuje predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

U petak predsednik Vučić će prisustvovati Paradi pobede na Crvenom trgu u Moskvi. On je najavio da će uprkos svim pritiscima ponosno da predstavlja Srbiju na 80. godišnjici obeležavanja pobede nad fašizmom.

- Ovde ima suštine, desetine miliona ljudi je stradalo da bismo mi danas živeli. Nemamo pravo na reviziju istorije. Mi nemamo pravo kao narod koji je mnogostradalni narod, narod koji je stradao kako od nemačkog nacističkog okupatora, tako i od nacističkih sluga u regionu, a gotovo svi su to bili i pre svega se borili protiv srpskog naroda na teritoriji današnje Srbije, ali i na teritoriji drugih današnjih regionalnih zemalja. Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću ovde moći da prisustvujem obeležavanju borbe protiv fašizma, jer ako neko ima pravo da se diči tom borbom onda je to srpski narod - naglasio je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da zbog odluke da prisustvuje Paradi pobede u Moskvi očekuje posledice, ali da će ih osetiti on lično, a ne država.

- Oni, umesto prema nama da se ponašaju popustljivo, što bi bilo logično, normalno. Da kažu - učinili smo veliku nepravdu toj maloj zemlji, tom malom a ponosnom narodu, srpskom narodu. A šta mi to još tražimo od tog malog i ponosnog naroda, nepokornog? Šta još hoćemo od njih? Da nam kliču i da nam govore 'bili smo u pravu što smo ih bombardovali, što smo ubili 2.500 ljudi, što je toliko dece stradalo - upitao je Vučić.

Posle Parade pobede, predsednika Vučića u petak očekuje bilateralni susret sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, ali i sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Kako je najavio njih dvojica će razgovarati o sporazumu o novom gasnom aranžmanu, ali i drugim bilateralnim i važnim pitanjima. Susret dvojice lidera zvanično je najavio i Kremlj.

Inače, Vučić je juče stigao na aerodrom Vnukovo u Moskvi, gde mu je priređen svečani doček sa gardom, a dočekao ga je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. U Moskvu je doputovao preko Bugarske, Turske i Azerbejdžana, jer su prelet preko njihove teritorije prethodno odbile Letonija i Litvanija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: "NOVOSTI" u Moskvi: Ulice spremne za veliku Paradu pobede