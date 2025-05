PONOSAN SAM NA TO ŠTO SAM PREDSEDNIK SRBIJE Vučić: Sve radim za Srbiju, ponosan na našu zemlju i njen slobodarski duh!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je poruku građanima naše zemlje sa Crvenog Trga.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću moći da prisustvujem ovde, na Crvenom trgu, veličanstvenoj paradi povodom obeležavanja godišnjice Dana pobede nad fašizmom. Ako neko ima pravo na to, onda je to srpski narod i toga ne treba nikada da se stidimo.

Sve radim za Srbiju, ponosan na našu zemlju i njen slobodarski duh!