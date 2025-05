"NEĆE DUGO ČEKATI NA IZBORE, NEKA SE SPREMAJU" Vučić iz Moskve o svim važnim temama: Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriio je za Dnevnik RTS-a iz Moskve gde će prisustvovati velikoj paradi povodom Dana pobede.

Foto: Printksrin

- Ljudi su se pitali, ako je Poljska dozvolila, zašto nismo išli na Belorusiju, zato što Poljska ne dozvoljava koridore ka Belorusiji. Dozvole vam Nemačka i Švedska, da bi vam Letonija rekla isto što i Litvanija, Estonija bi nam isto rekla, nismo pitali. Onda smo otišli od Bugarske, Turske, Azerbejdžana, a onda do Gruzije do Kaspijskog jezera, taj koridor od Rostovka ka Krasnodaru je bio nekoliko puta prekidan. Jedva smo od ruskih vlasti dobili dozvolu za prelet - rekao je Vučić.

- U vreme društvenih mreža sve je postalo, e samo da prođe i nema suštine. Ovde ima suštine, destine miliona ljudi je stradalo da bi mi bili ovde. Nemamo pravo da se igramo sa revizijom prošlosti, mi smo narod koji je mnogo stradao. Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću ovde moći da prisustvujem obeležavanju borbe protiv fašizma, jer ako neko ima prava da se diči time, to smo mi, mi nismo dočekivali Hitlerove avione i tenkove cvećem i urlicima i uzvicima i time moramo da se ponosimo.

- Ova poseta je važna za nas zbog ugovora o gasu i unapređenju bilateralnih odnosa sa Rusijom.

- Već ljudi u Vladi razmišljaju o recipročnim merama protiv Litvanije i Letonije, ja sam protiv recipročnih mera. Ja razumem zašto to oni rade, ali oni nikada neće pokušati da razumeju zašto najveći deo našeg nareoda ne razume ono što oni rade. Oni su nama, zajedno sa Klintonovim režimom bombardovali zemlju, oni to svi odlično znaju i baš ih briga da to priznaju. Oni umesto da se ponašaju popustljivo prmea nama, što bi bilo logično, iz njihovog ugla oteli smo im teritoriju, a šta mi još da tražimo od tog nepokornog naroda. Da nam kliču i da nam kažu da su u pravu što ste nam ubili hiljade ljudi i oteli Kosovo?

- Sad oni imaju svoje interese pa će da nam kažu "nemojte da se vraćate u prošlost, gledajte u budućnost", kada to sve tako postavite, ne mogu da vam pruže racionalan odgovor sem pretnji, zastrašivanja, bar to sam slušao od Picule i tih drugih.

- Mi smo svi glupi, naivni, treba da vam podilazimo i kažemo "udrite po nama", a mi ćemo da gledamo u nebo i pravimo se da ne razumemo ništa što se dešava oko nas. Mislim da će biti posledica, ali prvenstveno lično po mene.

- Mislim da će biti posledica po mene, kao što trpim najgore uvrede mesecima.

- Suviše sam iskusan i dovoljno star da čast, obraz i ponos ne možete ni da dajete, ni da prodajete nikome. Obećao sam i predsedniku Putinu, ali nikoga nisam lagao o svom dolasku ovde. Nedavno sam na sastanku u Briselu rekao fon der Lajen i Košti, Marti Kos, Makronu, Meloni. Svakome od njih sam to rekao. O tome sam razgovorao sa novim minsitrom spoljnih poslova Nemačke, svima sam to rekao, nikoga nisam obmanjivao. Mi ovde moramo da rešimo pitanje snabdevanja gasom.

- Sutra očekujem susret sa patrijarhom Kirilom da mu uručim orden. Sa predsednikom Putinom o svim važnim našim bilateralnim pitanjima, od gasa, NIS-a, pruga, dispečerskih centara i onašoj političkoj saradnji. Nemojte da zaboravite da Rusija nije priznala nezavisnost Kosova. Postavlja se pitanje ,imamo li mi izbora? Da se odreknemo u potpunosti Kosova i MEtohije? Mandat mi je još godinu dana, ne pada mi napamet. Ako hoće da EU nekog kažnjava, neka kažnjava mene.

- Kad je neki srpski predsednik se sastao sa nekim kineskim predsednikom? Kad ga je ugostio u Srbiji? Kada je bio japasnki premijer u Srbiji? Sutra ću se sresti sa patrijarhom, Žomartom? Ne znam kako će Fico da dođe ovde, neverovatno je da nekog lidera EU tako kažnjavaju, posebno nakon što je dobio 4 metka.

- Sutra uveče imamo večeru svih lidera ovde, prekosutra rano ujutru je parada, onda izlazimo ovde, idemo da postavljamo cveće i vence, ručak, onda sa predsednikom Narodne Republike Kine imam susret, on je uvek tačan, posle toga sa predsednikom Putinom razgovor, prvo mi, nas dvojica, pa sa delegacijama sastanak oko svih ovih važnih pitanja, onda u subotu bi trebal oda se vratimo nazad.

- Znate šta je za jednu malu zemlju i njenog lidera da se sastane sa dvojicom od trojice ili četvorice najmoćnijih lidera sveta u roku od nekoliko dana. Ogromna čast za našu zemlju. Srbija će ostati na evropskom putu, ja ću primiti kaznu na sebe i tražiti da ne kažnjavaju celu zemlju.

- Ako sam mogao da istrpim sve ove gnusne i jezive laži, želje za smrću, što sam trpeo u prethodnih 5 dana, ako sam to ćutke uspeo da istrpim i na kraju se sve pokazalo da su lagali, od susreta sa Trampom, što ne bih istrpeo i to?

- Bio sam na tim mestima, ne želim sliku sa Trampom, želim da razgovaram sa njim. Sa njim sam vodio razgovore u Ovalnoj sobi, mene zanima šta mogu da uradim za naš narod. Verujem da radi dosta dobrih stvari za svet, za mene je još bilo teže što nismo mogli da odemo na sastanak sa Bensentom i Grenelom, on odlučuje o tarifama.

- Ne idem nigde da se provodim već da uradim stvari za Srbiju i njene građane, to je moja borba. Ako ste slobodni, suvereni i nezavisni, ne možete nikome da se dopadnete. Možete da mislite kakav linč me čeka u Albaniji. Sastanak evropske političke zajednice, naći će njih dvoje, da usklađuju svoje argumente sa visinom decibela svoga glasa i da mi objašnjavaju kako ne mogu da budu na evropskom putu oni koji se sastaju sa "zlikovcem, zločincem", jer Putin je gori od Hitlera i sve ćemo te gluposti morati da slušamo. To radim zbog Srbije, ponosan na svoju zemlju.

- Nemamo mi veliku političku krizu, ona je bila nametnuta spolja i sada ponestaje finansijskih sredstava. Nudio sam izbore 11. decembra, tada sam rekao "imali ste 4 zahteva", oni su rekli "mi se ne bavimo se politikom", nek iblokaderi, profesori. Mi smo izašli i rekli ovo je ono što imamo, ispunili zahteve, pokazali poštovanje. Oni su mislili da su dovoljno silni i da će nekakvom prisilom da dobju vlast, praveći se naivni i blesavi kako to ne žele. Onda je došao 5. najbesmisleniji zahtev, pa onda 6. To je bio zvučni top, pa ih je sad sramota da ga spomenu, jer je svima jasno da ga nije bilo. A onda je 6. zahtev bio da da budu kažnjeni sestre i lekari,a nisu bili krivi oni koji su urlali i ometali sve pacijente. Taj zahtev im je pisao Kurtijev ministar iz Makedonije. Sad hoće pretvore te fakultete u partijska sedišta i da seb avimo politikom. To je čist kriminal po ustavu i zakonima naše zemlje. Nije slučajno dekan Pravnog podneo ostavku, znao je da bi bio kriv zbog toga. Od koga traže to ? Meni su rekli da neće sa mnom da razgovaraju, ja sam kako kažu, nenadležna predmetna institucija. Neka im ih raspiše nek odrugi, a ne može. Uništili su nam zemlju, razarali 6 meseci, dosta je bilo sa tim. Vreme je da počnemo da radimo, neće dugo čekati na izbore, neka se spremaju. Kad ćče da budu? Kada nenadležna predmetna institucija to bude potpisala.