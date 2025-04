VUČIĆ NA PITANJE "NOVOSTI": Nervoza je velika kod blokadera i opozicije, znaju koliko padaju - to ih vodi ka daljoj radikalizaciji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2.

FOTO: Novosti

Odgovarajući na pitanje "Novosti" o najavama blokadera da naprave novi 5. oktoba kaže da je nervoza velika kod njih.

- Ja sve što sam stariji sve češće maštam o raznim stvarima. Jedna od tih je da odem na mars, a druga da odem na mesec. To ne znači da ću stvarno otići ni na mars ni na mesec, a sve što manje imate mogućnosti da nešto u politici uradite to su vam snovi veći. Snovi su, inače, zdravi ako imaju ikakve veze sa realnošću. Zato sam ja uvek ciljeve i lestvice podizao visoko da biste mogli nešto da uradite, ali ako to nikakve veze sa realnošću nema onda to baš i nema mnogo smisla. Tako da, naravno da je nervoza prevelika. Dobili su i oni istraživanja. Znaju koliko padaju, vide to svakog meseca, vide koliko partije koje ih podržavaju loše stoji i to ih vodi ka daljoj radikalizaciji. Zato su morali da lažu narod oko zvučnog topa, zato su morali da obmanjuju javnost o tobož "nasilju nad njima" iako je linčovan dekan u Novom Sadu. Zato su morali da izmišljaju razloge za blokadu RTS-a jer nešto morate da preduzmete da biste bili u žiži, a ne znate šta biste baš tačno preduzeli, a ne znate tačno ni da objasnite kako baš to radite jer RTS sa REM-om nema baš nikakve veze. Al onda ste jedva dočekali kad ste se malo umorili i kad nema više po 300 evra za one koji noću stražare, e tog sekunda je bilo hajde da izmislimo razlog samo da se povučemo odatle - rekao je on.

- Onda su smislili taktiku "E sad ćemo da raspišemo izbore i to ćemo da tražimo od Vučića kojeg nazivamo nenadležna predmetna institucija, pa da nam on raspiše zbore. A pošto znamo da ni na kakvim izborima ne možemo da pobedimo i nigde, e onda ćemo da idemo sa tim da kažemo da izbori nisu validni i da su pokradeni i to pre nego što i izbori budu zaključeni da bismo pravili nove nerede." Da bi se Srbija uvlačila tako u haos u narednih godinu, dve, tri pet i deset i da bi nestala sa mape. Srbija neće da nestane. Srbija hoće da se razvija, da ide napred i to niko više ne može da zaustavi. I ova zgrada ovde je još jedan fantastičan primer. Zato volim što sam došao ovde sa vama.