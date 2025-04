OVO JE ORGANIZOVANI ZLOČIN Vučić: Svi ćute, nijedno novinarsko udruženje ne reaguje zbog blokade RTS

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer govorio je o blokadi RTS i blokaderima.

- Pogledajte način finansiranja foruma gimnazija, samo se čeka trenutak. Imali ste u ovoj zemlji Savović tužiteljku i ostale, sve su radile protivustavno, direktno se bavile politikom što tužilac ne sme da radi. Njima je sve dozvoljeno, kao što im je dozvoljeno da tuku ljude, blokiraju ulice, krše zakon, jer uvek imaju podršku spolja. Dovoljno je da vidite da je 11 dana blokiraju novinare RTS-a, sva novinarska udruženja, evropska, belosvetska, nijednom rečju se nisu oglasili. Zamislite da N1 ne može da radi 11 dana Skočio bi ne ceo svet, nego i Ero sa onoga svijeta. Ovako svi ćute i sve im je normalno. Ovo je organizovani zločin koji protiv njih neko organizuje i ne pada mi napamet da ulazim u tu priču, kao i neki što šire gradske priče da sam im ja naredio da ćute, što je laž - kaže Vučić.

Kaže da ima još mnog očudnih stvari, da bi se svi zapanjili.

- Ko je tu uzimao pare, ima ih bezbroj. To vma govori o stanju svesti, o potrebi stokholmkom sindromu, da se dodvoravate onima koji vrše zločin nad vama. To je neverovatno, lakše im je da uvek napadnu Informer, a ne N1. Takvu su politiku gajili, nije ni čudo što je RTS u potpunosti do pre 4 dana učestvovao u obojenoj revoluciji. To će biti tema moje knjige, a ndam se da će biti jedna od najčitanijih knjiga i da će imati udžbenički karakter.