VUČIĆ EFEKTNO ODGOVORIO MARINIKI TEPIĆ: Ja nemam, bre, ljudi, problem sa žlezdama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je danas na izjave Marinike Tepić, koja je rekla da je prof. dr Đuro Macut odabran za mandatara jer "treba da leči dijagnoze Vučića".

Foto: Printskrin

- Ja nemam, bre, ljudi, problem sa žlezdama, ona je mislila da sam ja psihijatrijski slučaj. Tako je, da. Ali ovaj čovek nije psihijatar. Ne treba meni endokrinolog. Ali to nju je sve jedno. Ona kao... Ajde, neću ništa uraditi - kazao je on.

Kad su u pitanju "biciklisti" koji idu u Strazbur, kaže da je to "blamiranje za našu zemlju, a za njih turizam".

- Pa, nisu mnogo ni terali točak. Više je kombi terao nego točak, ali ajde, nema veze. Ajde, bre, staneš u kombi, staviš bicikl i onda teraš polako, pa onda tri kilometra pre nego što se pojave kamere ti izađeš, opet teraš točak, tri kilometra odatle opet u kombi, staneš narane te ovamo, lepo vidiš sveta, baš te briga, još si heroj - odgovorio je Vučić na pitanje o biciklistima koji su putovali do Strazbura.

Istakao je da niko ne osuđuje napade na novinare.

- Da li je normalno prosto da linčujete novinare RTS-a? Normalno je zato što su sva ta udruženja i dobar deo tog nevladinog sektora direktni učesnici obojene revolucije. Šta očekujete od njih? Kada su osudili napad na Branku Lazić? Kada su osudili napad na Gocu Uzelac? Jel sećate kada je onaj iz Dveri udario pesnicom u bradu? Nokautirala je devojku na licu mesta. Ni to nisu osudili. Ne daj bože da neko pogleda pogrešno bilo kojeg od novinara koji su na strani obojene revolucije, taj mora smrtnu kaznu da dobije. Sada hoćete da pričamo o principima. O kojim principima? O principima o kojima pričaju mnogi sa Zapada, zaštite teritorijalne integriteta Ukrajine. Super, Srbija je na toj strani. A kako ste vi rušili teritorijalni integritet Srbije? Kako to vi meni govorite gde ću ja da ide, a ne pitate se kako se ja osećam kada vi idete u Prištinu? Jedva čekam te iz Strazbura da dođu da mi zavrnu šiju, do tada živ nisam! - dodaje on.

Najavio je posetu Pionirskom parku i studentima koji hoće da uče na Veliki petak.

- E, u petak idem. Evo, pozivam vas ja, u petak ću da se obratim ponovo. Najviše volim vas sa N1 i da su me pitali, dao bih vam reč. U petak idem, ja ću da farbam jaja. Veliki petak ujutro i idem u Ćacilend da im odnesem. Uživam sa dobrim đacima, dobrim učenicima, da se družim sa onima koji predstavljaju budućnost Srbije, a verujem da to predstavljaju i ovi drugi. Hvala vam - kazao je on.



Srbija je dala značajan doprinos borbi protiv fašizma, čime se mi ponosimo, rekao je. Mi smo ponosni na svoju borbu protiv fašizma i to je ključni razlog zašto sam to prihvatio, navodi.

Kaže da sa ruskim prijateljima moramo da razgovaramo i o gasnom aranžmanu.

- Ne znam šta će neko drugo da odlučuje i kakve će sankcije da budu. Ja nisam odluku promenio, spreman da mi se svo nebo sruči na glavu. Koliko ću još moći da izdržim, videćemo. Biće zanimljivo - dodao je on.