SRBIJU DA POBEDITE I DA POKORITE NE MOŽETE NIKADA Vučić jasno svima koji žele da nam unište državu: Istina i Srbija pobeđuju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Palate Srbija.

- Da uz podršku svakog od nas zemlju oslobode terora, da ljudi mogu da budu ponosni na svoju zemlju - rekao je Vučić uz želje ministrima i čestitku na novoj vladi.

- Daćemo sve od sebe da koliko sutra na moj predlog krene isplata martovske plate. I za policiju, za vojsku, prosvetu, za one koji su radili, zaposlene u zdravstvu, kulturi, državnoj upravi. Oko 209 hiljada zaposlenih. Plan je da se isplati plata u četvrtak. To je lepa vest za ljude, mnogi će da spajaju praznike, naše je da pomognemo ljudima - rekao je Vučić.

- Imamo ogroman pad priliva stranih direktnih investicija. Zahtevaću i krivično-pravnu i svaku drugu odgovornost za one koji su u ovome učestovali.

O Ekspu

- 92 zemlje su potvrđene za Eskpo. Danas Sveta Lucija i Kipar. To su za nas velike i važne vesti.

O pritiscima zbog odlaska u Moskvu

Ističe da dolazi period velike diplomatske aktivnosti i pritisaka zbog odlaska u Moskvu.

- Najverovatnije ću putovati i u SAD. Imaću susret sa svim evropskim zvaničnicima. Mnogo toga naredna dva meseca.

- Čini mi se da će nebo da mi sruše na glavu, od pritisaka zbog odlaska u Moskvu. Iako nikoga ništa nisam lagao. Pre 8 meseci sam najavio svoj odlazak. Tri godine nisam već bio. Od novembra 2021. se nisam zvanično sastao sa Putinom za razliku od mnogih evropskih lidera. Srbija je dala značajan doprinos borbi protiv fašizma, čime se mi ponosimo. Mi smo ponosni na svoju borbu protiv fašizma i to je ključni razlog zašto sam to prihvatio.

Kaže da sa ruskim prijateljima moramo da razgovaramo i o gasnom aranžmanu.

- Ne znam šta će neko drugo da odlučuje i kakve će sankcije da budu. Ja nisam odluku promenio, spreman da mi se svo nebo sruči na glavu. Koliko ću još moći da izdržim, videćemo. Biće zanimljivo - dodao je on.

O izveštaju FSB o zvučnom topu

- Juče smo dobili zvaničan izveštaj Ruske službe bezbednosti FSB-a. On je upravo objavljen na zvaničnom sajtu, ili nešto pre nego što ću ga ja objaviti, Bezbednosno informativne agencije. Ovo je u originalu na ruskom jeziku. Original, ruski jezik, da vidite. Ovo što ja imam, imaćete ga i na sajtu BIA. Ja ću vam pročitati s druge strane zaključak, a onda vam reći šta su ti ljudi sve uradili. Zaključak je, na osnovu dobijenih informacija, reč je, dakle, o FSB-u, najpoznatijoj službi sveta, zajedno sa FBI-jem, dakle, ali FSB, oni rade nešto drugačije poslove - rekao je predsednik a potpom pročitao izveštaj FSB:

Prva etapa: Dana 30-31. marta realizovana su istraživanja emitera na terenu koje je dostavila policija (po 1 komad od svakog modela) na specijalizovanom poligonu BIA u dve etape. U prvoj etapi izučavane su tehničke karakteristike emitera i realizovana su istraživanja pomenutih emitera u osnovnom i test režimu. Test režim predstavlja režim generisanja specijalno formiranih signala koji obezbeđuju mogućnost formiranja akustičnog polja na maksimalnoj udaljenosti.

U drugoj etapi je realizovana ocena emitera prilikom uticaja na biološke objekte (pse). Izbor pasa u svojstvu objekata istraživanja je uslovljen njihovom visokom osetljivošću na akustične uticaje. Ocena uticaja akustičnog delovanja emitera na životinje realizovana je na udaljenosti od 200, 150, 100, 50 i 25 metara od izvora zvuka. Rezultati istraživanja svedoče da konstruktorske karakteristike pomenutih uređaja ne omogućavaju formiranje zvučnog pritiska u infrazvučnom i ultrazvučnom opsegu frekvencija. Formiranje akustičnog polja zvučnog opsega od približno 100 metara se realizuje praktično trenutno. Prilikom emitovanja osnovnih i test signala biološki objekti (psi) nisu osećali nelagodu (promene u ponašanju) na rastojanju koje se istraživalo. Kontrola stanja pasa 3 dana nakon istraživanja takođe nije pokazala nikakve promene u njihovom stanju.

2. Realizovana je analiza audio i video zapisa koje je dostavila BIA, a koji su napravljeni različitim uređajima za snimanje (mobilni telefoni, ulične nadzorne kamere) tokom mitinga. Realizovano je istraživanje navedenih materijala u cilju određivanja potpunosti (odsustva znakova montaže). Tokom analize forme i frekvencijskog sastava signala na audio podacima nisu otkriveni znakovi analognog kopiranja signala audio podataka u vidu promene forme i parametara amplitudno-frekvencijskih karakteristika signala (uvećanje nivoa šuma signala, izmena značenja

frekvencija, harmoničnih činilaca, poravnavanje postojećih činilaca signala).

U strukturi fajlova nisu otkriveni nikakvi javni tragovi, koje bi napravili programski audio i video redaktori. U spektru signala analiziranih fajlova nisu otkriveni veštački generisani akustični signali, uključujući i oni sa visokom amplitudom. Signali u spektru odgovaraju akustičnim zvukovima koji se čuju prilikom proizvođenja istih (zvuk mase, vrisci, zviždanje i sl).

Na osnovu dobijenih rezultata može se doneti kategorični zaključak da akustični uređaji tipa emitera LRAD koje poseduju policijski organi Srbije nisu primenjeni tokom protesta.

"Sve je bilo pripremljeno unapred, sve je bilo sračunato"

- To vam govori o važnoj stvari. 15. u večernjim satima pokušano je konačno sprovođenje obojene revolucije u našoj zemlji. Sve je bilo spremno za nasilno preuzimanje vlasti. Bila je pripremljena i laž o upotrebi zvučnog topa. Znam da su mnogi poverovali da se tako nešto desilo, jer im je to odgovaralo. Sprovođena je takva kriminalizacija mene i ljudi sa kojima radim, da bi mnogi poverovali da se to dogodilo. Kada za to dobijete podršku međunarodne zajednice poput Manuela Zaracina, onda vam može biti jasno sa čime smo se suočavali prethodnih godina - ističe predsednik.

- Kada vam visoki nemački predstavnik za spoljnu politiku zadužen za KiM i naše razgovore sa Albancima kaže da upotreba zvučnog topa ne doprinosi evropskom putu Srbije, a vi znate da koristi laž, onda razumete kakve su nam šanse i u dijalogu za Kosovo i sa kime se borimo i sa kakvim monstruoznim lažima gotovo svakodnevno sučeljavamo. Mi smo posle ponude koju smo pružili FSB-u i FBI, isto sam to ponudio i najvišim evropskim zvaničnicima. Rekao sam - pošaljite bilo koju službu u Srbiju. FSB iza ovoga stoji svojim potpisom. Pokažite bilo šta drugo - videćete da je nemoguće. Jasno je to bilo svim blokaderima od početka. Ovo nije slučajno organizovano. Ovo je bio smišljen unapred, organizovan i nameran napad na državu sa ciljem da se isprovocira apsolutna nestabilnost i nasilno rušenje ustavnog poretka. Nikakvog to drugog smisla nije imalo. I jedna laž je sustizala drugu. Moje pitanje za sve nadležne državne organe, tužioce, policiju i sve ostale - ko će da odgovara za ovo? Neću se smiriti dok sam živ, tražiću svaku vrstu odgovornosti, najmanje političku, onih koji su obmanjivali javnost i lagali ljude o upotrebi bilo kakvog akustičnog oružja, zvučnog topa, na mitingu koji su oni organizivali. Sve je bilo pripremljeno unapred, sve je bilo sračunato i spremljeno kao deo. Protiv Srbije kada se vodi obojena revolucija, vodi se politčki, ekonomski, informativno-psihološki rat. Ovo je bio deo informativno-psihološkog rata - istakao je Vučić.

Kaže da je sve postalo inverzno.

- Sve je postalo potpuno inverzno. U zemlji u kojoj dobri đaci su valjda ćaci, a u kojoj loši đaci ismevaju one koji su dobri đaci. U zemlji u kojoj oni koji žele da rade, koji žele da uče, valjda nisu dobri, a dobri su neradnici, zgubidani i blokaderi. Takva je atmosfera napravljena silom u zemlji u kojoj svakoga dana, pre novinarima koji im se ne dopadaju, i sva udruženja novinarska ćute, sva evropska i svetska udruženja ćute. Ako bi neko pomislio da pogleda ili da kaže da nije istina ono što su rekli na platformi za obojenu revoluciju United Grupe kriminalca Šolaka, vi ste odmah ti koji morate da budete okarakterisani kao diktatori, autokrate i neko ko će da ruši demokratiju ili ne znam šta sve - Moje pitanje za vas je da li ste primetili kako su EU, evropske institucije i udruženja reagovali na dvosatne demonstracije pristalica Vulina ispred N1 i kako su reagovali na danonoćne blokade, oduzimanje prava na hranu, vodu, rad i život noviranima RTS-a, Informera ili nekih drugih medija. Obratite pažnju. Strašno su zabrinuti zbog jednog sata uzvikivanja parola protiv N1, a gromoglasna tišina za sve druge. Samo da vidite sa kakvim se licemerima suočavamo na svakodnevnom nivou. Ovo ne može niko da negira - ističe on.

O napadu na novinare RTS-a

Vučić je istakao da najoštrije osuđuje protivustavne blokade RTS-a.

- Najoštrije osuđujem nasilje nad novinarkom RTS-a, ja joj ne znam ime, sinoć, nad mnogim drugima, videli ste ono zašto su optuživali ljude za srednji prst. Odjednom je taj srednji prst ponovo postao popularan. Kad im odgovara, to je vrhunac primitivizma, a onda kada njihovi ljudi pokazuju srednji prst u sred dnevnika ili ne znam gde, onda je to vrhunac demokratije. Vrhunac ljubavi, valjda, prema građanima Srbije. Najoštrije osuđujem napade na novinare koji izveštavaju sa terena, od Branke Lazić do onoga što su napadali Draganu Biberović i mnoge druge. Žao mi je što njihove televizije, bar RTS, nisu zaštitile svoje novinare i treba da ih je sramota zbog toga. Ja sam predsednik Srbije i moj posao je da štitim svoje građane i uvek ću to da radim. Kao što ću uvek da ukažem na to kada neko sa druge strane napadne novinara, nekog šta god ja mislio o glavnoj platformi za obojenu revoluciju United Grupe, nikada sebi nisam dozvolio da im ne odgovorim na pitanje, a kamoli da ih na bilo koji drugi način lično ili profesionalno uvredim. Još jedanput čestitam Vladi Srbije. Na kraju pravda uvek pobedi, istina se uvek sazna. Sram vas bilo lažovi jedni za zvučni top. Mnogo ste zla svojoj Srbiji naneli. Sve možete da pobedite, Srbiju ne možete da pobedite nikada - dodao je Vučić.

O hapšenju Đajića

Istakao je da se batinaša niko više ne plaši.

- Oni su potcenili duh našeg naroda koji nikada nije pristajao na porobljavanje.

Vučić je reagovao i na izjavu Rodoljuba Šabića koji je upitao kako tužilac može da zna iz tvita Zorana Đajića, u stvari kako je prepoznao ozbiljnu pretnju po njega u tom tvitu koji je Đajić objavio na svom X profilu — zbog čega je i uhapšen.

- Što se Šabića tiče, vidite ljudi kako to ide. Ovaj je rekao da zbor treba da mi izglasa smrtnu kaznu. Da mi treba glogovim kolcem probiti u srce da budem mrtav. I ništa, ništa slično mu nisam odgovorio, niti bih. Da sam mlađi, verovatno bih mu nešto odgovorio. Ovako, dovoljno sam mator da budem trpeljiv, strpljiv i da mu ništa ne odgovorim. Ali to kaže Šabić, a ako je to taj Šabić, pošto ja nisam to video, taj. Onaj koji je mrtav, pijan, kad se napio brlje, šetao ulicama Beograda, pao na ulicu, povredio sebe i objasnio celoj naciji da ga je neko tukao. I deset dana ga pitaju svi mogući, pa čekaj, ko te tukao? A nikako da kaže da ga beton tukao i brlja. U koaliciji. Gadni su brlja i beton u koaliciji. U koaliciji - odgovorio je predsednik i dodao:

- A digli se na demonstraciji te večeri, izašlo nekoliko hiljada ljudi da protestuje zašto je on prebijen. Niti ga ko video, niti ko napao. Napala ga brlja u kafani. I sapleo se od pijanstva. I priča o cijeloj Srbiji da je ugrožen. Zamislite da je njemu neko rekao, treba da budeš ubijen i treba te probosti glogovim kocem. Pa ne bi mu brlja trebala, on bi već počeo da plače. A šta da radite? Takve su stvari u životu i tako to ide. Ne brinem ja za to, nek nadležni državni organ i rade svoj posao kako misle da treba. Nisam fasciniran ni Đajićem, ni Šabićem, ni svima njima. Ako treba, ja ću da mu regulišem, da pije bolju rakiju, kvalitetniju od brlje. Ne valja nikako - naveo je Vučić.

O SBB

- Ja sam vam pre mesec i po dana na konferenciji rekao šta se dogodilo. I rekao vam pre 20 dana šta su lopovi uradili iz United Grupe. Preprodali sve, varali narod, pozivali na revoluciju da bi podigli cenu i da bi strpali pare u svoje džepove. Kriminalna grupa, najgora kriminalna skupina koja mora da plaća svoje dugove sad tamo za Southhampton, fudbalske, konjičke, ne znam kakve, golferske klubove i Bog zna šta sve. Banda lopova koja je iskoristila narod u Srbiji. Mnoge naivne ljude prevarila, manipulisala njima. I sve preprodali. Milijardu su potrpali u svoje džepove. Koliko sam ja razumeo, 600 miliona su dobili od Telekoma. To je ona zločinačka firma za koju su govorili godinama da sa njom niko ne treba da posluje, da je to jeziva kompanija. Prava, zločinačka, zlikovačka i tako dalje. Ali kad dođu, što bi deca rekla šuške, 600 miliona od te zločinačke kompanije, trpaj brate u džepove i od Maldiva do Bahama. I baš nas briga za sve drugo.

Kako je rekao, Telekom je dao ponudu za kupovinu N1 i Nova S, ali je odbijena.

- Telekom je kupio, tada sam vam rekao, Net TV, Sport Klub, prava, ne mislim samo u ime firme, nego sva njihova prava koje imaju od Eurolige do ne znam čega, zato sad gledate na Areni. I super su im prenosi, ali nikom od naših, ni jedne ni druge nisu donele mnogo sreće. I treće je Total TV. I sve sam vam ovo rekao pre mesec ili dva. Je li tako bilo? A oni kada smo nudili N1 i Nova S, kada sam im ja nudio dogovor sa Telekomom javno, da budu i na Telekomovoj mreži, da se svuda vide na te mreže. A ne, kriminalac nije hteo, zato što je hteo ekskluzivitet za SBB, da bi tako držao većinu, da može od kablovskih, od para za kablovske provajdere, da trpa ogromne pare u svoje džepove. Baš ga bilo briga za to. Nego je važno bilo, to je bio jedini način, ono što je, kako on smatrao, taj ekskluzivitet donosio je prednost SBB-u. A SBB je prodao za 900 miliona ovim dvema kompanijama, ja mislim... ali nemojte me tu držati za reč, PPF-u i Etisalat-u. Dakle, milijardu i po evra, ljudi. Znate šta je milijardu i po evra? Šta će on s tim da radi do kraja života? To jest oni u tom svom udruženom zločinačkom poduhvatu - rekao je Vučić.

- I još se žali kao nešto - nisam znao šta se desilo. Ovo svi znamo već godinu dana. Bilo je potrebno lagati narod, iskoristiti narod i to napraviti. Nema ništa od svih tih priča. Ni od prelazne vlade, opet su varali narod, kao i uvek. Nije prvi put, ali sada će pitanje odgovornosti trajati dugo - rekao je predsednik.

Najavio novi zakon za raspodelu novca fakultetima

- I jedna važna stvar koju ću predložiti u skladu sa mogućnošću da i kao građanin i kao predsednik imam zakonodavnu inicijativu. Tražiću... Videću da li će vlada da se saglasi. A ako ne, ići ću i protiv vlade u Narodnu skupštinu, pa da vidim hoće li umeti da obezbede većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije za donošenje zakona kojim bi se drugačije raspodelile pare fakultetima. Želim da ojačamo privatni sektor u našoj zemlji - rekao je.

Kako je istakao, poenta je jačanje privatnog sektora i lično će se potruditi da podnese takav predlog zakona ili da će stati iza takvog predloga zakona u Skupštini.

- Hoću da više studenata ima pravo na budžetsko finansiranje na privatnim fakultetima nego što je slučaj danas. Privatni fakulteti su se pokazali kao mnogo postojaniji, kao mnogo ozbiljniji, kao fakulteti i univerziteti koji žele da pruže znanje i obrazovanje ljudima. Privatna svojina se pokazala kao svojina koja mnogo bolje upravlja kapacitetima nego državna svojina. U državnoj svojini, kao i u društvenoj, svi misle da imaju pravo da koriste sva prava, a da nemaju nikakve obaveze. Državu tretiraju kao poslednju rupu na svirali. Kad je već tako, onda da pomognemo razvoju zarad dobrog obrazovanja privatnih univerziteta i fakulteta. Time ćemo srušiti monopol državnih univerziteta, nikada više nikoga neće moći da ucenjuje. Ako žele da opstanu, moraće da se bore na tržištu na neuporedivo ozbiljniji način, a naša deca će moći da uče. Ja sam, recimo, fasciniran, ja se ne razumem u te računare, bio sam fasciniran jednom ženom, ona je za mene heroj. Nemam pojma, možda je protiv nas, možda je za nas. Računarski fakultet u Beogradu, žena je pokazala takvu hrabrost, došla, pocepala njihove protivzakonite besmislene pamflete, sutra da rekli blokaderi nemaju šta da rade na ovom fakultetu. Ovde deca plaćaju, njihovi roditelji plaćaju, hoće da uče, hoće da nauče. Oni imaju i školu i fakultet, alal vera, to je ono što normalni ljudi hoće. Što da ne pomognemo takve? Što bi država davala prednost neradnicima u odnosu na radnike? I lično ću podneti takav predlog zakona - rekao je Vučić.

O Đuri Macutu, izjavi Marinike Tepić i biciklistima u Strazburu

Predsednik je odgovorio i na izjave Marinike Tepić, koja je rekla da je prof. dr Đuro Macut odabran za mandatara jer "treba da leči dijagnoze Vučića".

- Ja nemam, bre, ljudi, problem sa žlezdama, ona je mislila da sam ja psihijatrijski slučaj. Tako je, da. Ali ovaj čovek nije psihijatar. Ne treba meni endokrinolog. Ali to je za nju sve jedno. Ona kao... Ajde, neću ništa uraditi.

- Pa nisu mnogo ni terali točak. Više je kombi terao nego točak, ali ajde, nema veze. Ajde, bre, staneš u kombi, staviš bicikl i onda teraš polako, pa onda tri kilometra pre nego što se pojave kamere ti izađeš, opet teraš točak, tri kilometra odatle opet u kombi, staneš narane te ovamo, lepo vidiš sveta, baš te briga, još si heroj - odgovorio je Vučić na pitanje o biciklistima koji su putovali do Strazbura.

- Blamiranje je za našu zemlju, ali je za njih turizam! - dodaje on.

Istakao je da niko ne osuđuje napade na novinare.

- Da li je normalno prosto da linčujete novinare RTS-a? Normalno je zato što su sva ta udruženja i dobar deo tog nevladinog sektora direktni učesnici obojene revolucije. Šta očekujete od njih? Kada su osudili napad na Branku Lazić? Kada su osudili napad na Gocu Uzelac? Jel' se sećate kada ju je ona iz Dveri udario pesnicom u bradu? Nokautirala je devojku na licu mesta. Ni to nisu osudili. Ne daj bože da neko pogleda pogrešno bilo kojeg od novinara koji su na strani obojene revolucije, taj mora smrtnu kaznu da dobije. Sada hoćete da pričamo o principima. O kojim principima? O principima o kojima pričaju mnogi sa Zapada, zaštite teritorijalne integriteta Ukrajine. Super, Srbija je na toj strani. A kako ste vi rušili teritorijalni integritet Srbije? Kako to vi meni govorite gde ću ja da idem, a ne pitate se kako se ja osećam kada vi idete u Prištinu? Jedva čekam te iz Strazbura da dođu da mi zavrnu šiju, do tada živ nisam! - dodaje on.

Najavio je posetu Pionirskom parku i studentima koji hoće da uče na Veliki petak.

- E, u petak idem. Evo, pozivam vas ja, u petak ću da se obratim ponovo. Najviše volim vas sa N1 i da su me pitali, dao bih vam reč. U petak idem, ja ću da farbam jaja. Veliki petak ujutro i idem u Ćacilend da im odnesem. Uživam sa dobrim đacima, dobrim učenicima, da se družim sa onima koji predstavljaju budućnost Srbije, a verujem da to predstavljaju i ovi drugi. Hvala vam - završio je Vučić.