BRNABIĆ NA SVENARONOM SKUPU: Pokret nam je nasušna potreba, on treba da uključi svakoga kome je Srbija na prvom mestu (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, obilazi štandove na svenarodnom saboru u Beogradu.

Brnabić je na početku istakla da je srećna i da ovaj skup označava kraj podela. Ističe da ćemo morati da se suočimo sa posledicama svega ovoga što smo trpeli proteklih nekoliko meseci.

- Ekonomske posledice su strašne, mi smo propustili sedamsto miliona investicija, to je hiljadu novih radnih mesta, to su nečije plate i nečije bolje penzije. Ali to se da nadoknaditi većim radom i disciplinom. Ono što će ostati posledica i ono na čemu ćemo morati da radimo biće dijalog u društvu. Da vidimo kako da prekinemo sve podele. Da je normalno da imate drugačije mišljenje. Nedopustivo je da ako se ne slažete da ste vi odmah "ćacijevac" i vi nemate pravo glasa i ili slobodu kretanja. Posebno se plašim posledica u sferi obrazovanja gde su ove blokade uništile svaki autoritet prosvetnih radnika. Gde je neko sebi dopustio da đaci mogu da uđu u kabinet direktora i da ga maltretiraju i da im viču da su "ćaci". Danas sviramo kraj - poručila je Brnabić.

Istiće da joj žao što je čula da je neko sprečavao ljude da dođu na ovaj skup. Ističe da se protiv toga mora boriti razgovorom.

- Imamo vremena sve do 19 časova kada počinje taj centralni događaj gde ćemo da poručimo da ne damo Srbiju i da se Srbija vraća sebi - rekla je Brnabić.

Brnabić je istakla da je taktika strpljenja apsolutno urodila plodom i da su u nju mnogi sumnjali. Kaže da je predsednik Vučić tražio od svih da pokažu vanredno strpljenje i da je verovao u narod i da će ljudi vremenom shvatiti da im je dosta nasilja i sami vremenom od toga odustati.

- Što su premenjivali radikalnije metode i što je bilo više mržnje i što su više maltretirali ljude to je manje ljudi bilo na protestima i studenata na blokadama, i to je nekako na kraju umrlo samo od sege i preovladao je razum.

Ona je poslala poruku stedentima blokaderima upitavši ih da razmisle dobro šta rade. Ističe da ako oni prvi traže i insistiraju na slobodi kretanja, zašto tu istu slobodu drugima uskraćuju.

- Niko ne želi da živi u takvoj zemlji gde neko ima prava na slobodu kretanja a drugi nema. Niko ne želi da živi u zemlji gde neko ako se sudi da živi drugačije od samozvane elite vi ste onda zaslužili da vas neko gađa jajima, kamenicama, da vas juri po ulicama i ponižava. Za studente koji žele da uče imam poruku, hvala vam. Vi ste pokazali da Srbija ima blistavu budućnost. Pokazali ste da postoje mladi ljudi koji se ne plaše da imaju svoje mišljenje i svoj glas i da se suprostave nečemu što je delovalo da je većina. Rizikovali su mnogo i trpeli su raznorazne pretnje. I nešto što nije bilo viđeno od Drugog svetskog rata a to je da nečiju kuću obeležite crvenom šakom. To se desilo porodici studenta Vladimira Balaća koji živi u Futogu koju svu svaki dan maltretirali samo zato što se njihov sin pohvalio da želi da uči.

O Pokretu

- Ja mislim da je Pokret nasušna potreba u ovom trenutku i zahvalna sam predsedniku Vučiću što je pokrenuo tu incijativu jer nam je potrebno nešto što je nadstranački. Pokret treba da uključi svakoga kome je Srbija na prvom mestu. Pokret okuplja ljude koji imaju šta da kažu o kulturi, o bankarstvu i finansijama, koji imaju šta da kažu o ekonomiji i privredi. Ljudi koji su u tom inicijativnom odboru pokreta, a koji su Srbiju zadužili, oni ne duguju nikome ništa, mi njima dugujemo. Oni će reći to kako mi izlazimo iz doba podela i iz ovih pet meseci vremena terora i ulazimo u pomirenje. Evo i ja sam ćaci, ja se ne slažem sa blokadama. Ja nisam elita i nikada nisam želela da budem elita. Ja ne volim elitističku politiku jer mislim da smo svi jednaki.

Brnabić se potom osvrnula i na novu vladu istakavši da joj je drago što je na njenom čelu doktor Macut koji je čovek dijaloga.

- Meni nije jasno kao pojedini mediji mogu da promovišu mržnju i podele 24/7.Sve je to suprotno od onoga na čemu slobdarska Srbija počiva. Srpska napredna stranka je ponovo pokazala da je Srbija na prvom mestu i da imamo nove ljude i nestranačke ljude i da će ono što pripada njoj prepustiti nekome drugom.

Ona se osvrnula i na davanja imena Pokretu istakavši da ima sedam opcija, kao jedna bonus opcija gde je ljudima prepušteno da sami da ju ime koje misle da je odgovarajuće.

- Ono što je drugačije na skupu "Ne damo Srbiju" u odnosu na druge skupove jeste što imate štandove na kojima građani mogu da ostave pitanja, komentare, sugestije na račun bilo kog od nas pojedinačnog funkcionera, na račun različitih organa vlasti i da kažu šta je to što bi oni voleli da vide, a da je drugačije. Kada se ovo sutra završi sve nas čeka jako naporan posao a to je da prikupimo sva ta pisma, poruke koje će verovatno ići predsedniku i da analiziramo to pažljivo i da vidimo kako da na to odgovorimo.