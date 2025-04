"ONI HOĆE DA VAM BEZ SUDA IZGLASAVAJU SMRTNU KAZNU!" Vučić o Đajićevim pretnjama - To je njihova pravda, to im je ideologija, kao 1945.

"ONI hoće da vam oni bez suda, bez prekog suda, da vam oni izglasavaju smrtnu kaznu", rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u specijalnom izdanju Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink, komentarišući jezive pretnje ideologa Šolakovih medija, Zorana Đajića, koji već danima upućuje jezive pretnje na račun predsednika Srbije, kako prilikom svojih televizijskih nastupa, tako i preko svojih društvenih mreža.

Foto: Printskrin Pink

Ne brine ga, kaže, pretnja glogovim kocem, već to što to "plenumaška pravda".

- On kaže "narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću". On misli na zbor građana kao 45. skupe se u domu kulture, imali ste trgovce, proizvođače, dobre domaćine koje su oni nazivali kulacima. Oni dovedu dobre domaćine da sednu ispred njih. Onda se skupe uglavnom oni koje su ti dobri domaćini najviše zadužili - davali im plate, pomagali deci. Kada se svi oni skupe, ta rulja, taj čopor kada uđe u salu, njih 70 i kažu "na smrt!". I oni tako donesu odluku o ubistvima. Tako smo pobili ko zna koliko ljudi, i u zatvor strpali Bog zna koliko ljudi. E to su ti plenumaški sudovi.

- Mene ne brine glogov kolac, zdrav je, ništa ne boli. Suština je u nečemu drugom. To je njihova pravda. Oni vam kažu da je najviša nepravda, najviši zločin u stvari njihova pravda. Oni hoće da vam oni bez suda, bez prekog suda, da vam oni izglasavaju smrtnu kaznu. To je ono što mene brine. Problem je u ovome - istakao je Vučić.

- To im je ideologija - dodao je predsednik Srbije.

Pozvao je ljude da se u subotu suprostave teroru, ljotićevcima, neoboljševicima.

- Svima koji bi ovo ponovo da sprovode u Srbiji. Oni bi ovo da vrate u Srbiju. Da nema sudova, da vam ovi sude - rekao je on.