STUDENTSKI ZAHTEVI SU ISPUNJENI Vučić: Ovi idu kombijima i autima, a tri kilometra pre nego što vas čekaju kamere, vi izvučete bicikle

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o studentima koji "voze bicikle" do Strazbura.

Foto: Printskrin Newsmax

Govoreći o studentima iz Strazbura, Vučić kaže da oni idu kombijima i autima.

- Tri kilometra pre nego što vas čekaju kamere, vi izvučete bicikle. Ja ih gledam malo bolje nego vi, ali to je sve u redu. Studentski zahtevi su ispunjeni, ali to je sada predstava za narodne mase. Sada imate 5 i 6 zahtev. To je podigao direktn oAljbin Kurti-. Kurtijev ministar u vladi me je kritikovao št osam posetio državljane Severne Makedonije u bolnici. Onda je postao to zahtev studenata. To nije sterilna soba, ušao sam poštujući sve procedure. Onda su krivili lekare. Nek vi niste krivi što ste vuvuzelama uznemirivali sve pacijente, nek sam ja kriv što sam u miru i tišini došao i pokazao njihovim porodicama šta je Srbija sve izgradila, koje ovi što podržavaju protest vuvuzelama nikada nisu izgradili.

Kaže da počinju sve više da traže razgovore, jer su shvatili da je obojena revolucija propala.

- Uvek ću biti za razgovor. Nikada više ovakav teror ne sme da se desi. Svi ćemo da imamo manje novca i odmora zbog tog terora. Zbog toga imamo manje turista, manje investicija od iznosu 800 miliona evra u odnosu na 2024.