SVAKA ODLUKA O HAPŠENJU MILORADA DODIKA BI BILA KATASTROFALNA Vučić: "Čvrsto ćemo stajati uz Republiku Srpsku, uz njen narod"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o trenutnoj situaciji u Republici Srpskoj kao i o hapšenju Milorada Dodika.

TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kako je dodao, izloženi smo otvorenim napadima, kako iz Sarajeva, jer je neophodno uništiti i oslabiti Srbiju.

- U prethodnih 10 dana sam na svim nivoima razgovarao da se pronađe neko rešenje unutar BiH, kakvo god, neko rešenje koje neće uniziti bilo koju stranu, koje će doneti dugoročnu stabilnost - istakao je.

Istakao je da je teško očekivati lepše i lakše stvari u narednom periodu.

- Svaka odluka o hapšenju Milorada Dodika bi bila katastrofalna, i za ceo region i za Srbiju svakako. Predstoji nam teška borba, držaćemo se principa, Šta sve pada na pamet jednim nosiocima vlasti ovde u Srbiji. I to, to božno na osnovu međunarodno-pravne pomoći na osnovu Zahteva i Sarajeva, a da pri tome sve što smo tražili, pa tražili čak da vidimo kako je to linčovan premijer ove zemlje. Slučajno sam to bio ja pre deset godina u Srebrenici, nikada nismo dobili ni jedan odgovor. Ali šta ih briga, može im se. Sve im se može. U svakom slučaju, pred nama je teška borba. Mi ćemo se držati principa poštovanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, Dejtonskog sporazuma, ali ćemo čvrsto stajati uz Republiku Srpsku, uz njen narod, razgovarati i uvek pomagati rukovodstvu Republike Srpske u svemu, u čemu možemo.